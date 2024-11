Odkaz pre starostu hodnotil najlepšie samosprávy, Zlaté vedro získali Trnava, Bratislava a Malacky

Osobitne hodnotili aj komunikáciu

Malacky ocenené po piatykrát

Tisíce nahlásených podnetov

13.11.2024 (SITA.sk) - Odkaz pre starostu hodnotil najlepšie samosprávy za rok 2023. Podnety od občanov najlepšie riešila Trnava, za komunikáciu si Zlaté vedro odnieslo Hlavné mesto SR Bratislava. Medzi menšími samosprávami, ktoré majú menej ako 20-tisíc obyvateľov, zvíťazilo v obidvoch kategóriách mesto Malacky.Trnava v roku 2023 úspešne vyriešila 1252 podnetov, ktoré jej občania nahlásili prostredníctvom aplikácie a webu Odkaz pre starostu.„V Trnave na každom podnete pracujeme s tým, aby bol v rámci možností vyriešený čo najskôr a k spokojnosti občanov. Niekedy je to dosť náročné, preto ma teší, že sa nám podarilo za minulý rok vyriešiť viac podnetov ako pri našom poslednom víťazstve,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka . Na druhom mieste sa umiestnilo Hlavné mesto SR Bratislava. Tretie miesto v riešení podnetov získala mestská časť Bratislavy Petržalka.„Riešenie podnetov často nahnevaných obyvateľov je ťažká úloha a nie vždy sa stretneme s porozumením. S dobou sa zvyšujú nároky a s nimi pribúdajú aj náročnejšie podnety. O to viac nás teší, že portál bezhlavo podnety nezadeľuje a pravidlá portálu platia pre všetkých bez rozdielu,” uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. „Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú,” povedala projektová manažérka Odkazu pre starostu Pavla Rachelová.V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, ktorému za uplynulý rok obyvatelia nahlásili až 2975 podnetov. Hneď za ním sa umiestnila Trnava a tretie miesto obsadila opäť mestská časť Bratislava - Petržalka.Medzi menšími mestami a samosprávami pod 20-tisíc obyvateľov sa na prvých troch miestach v riešení podnetov aj v komunikácii zhodne umiestnili Malacky, Púchov a Dolný Kubín. Malacky si ocenenie za najlepšie riešenie podnetov odnášajú už po piatykrát, v roku 2023 občania nahlásili až 425 podnetov, z ktorých mesto úspešne vyriešilo 283.„Projekt Odkaz pre starostu tvorí už niekoľko rokov súčasť nášho mesta. Je pre mňa veľkou cťou a zadosťučinením, že si aj tento rok môžeme prevziať ocenenie Zlaté vedro,” uviedla primátorka druhého najúspešnejšieho mesta Púchov Katarína Heneková Samosprávy v roku 2024 úspešne vyriešili najviac podnetov z kategórií mestský mobiliár a zeleň a životné prostredie. V týchto dvoch kategóriách vyriešili samosprávy viac ako polovicu nahlásených podnetov, priblížila Veronika Jursová Prachárová , riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý stojí za projektom Odkaz pre starostu. „Naopak, najmenej vyriešených podnetov je v kategórií verejný poriadok,” dodala.Jursová Prachárová taktiež zvýraznila, že občania pomocou aplikácie a webstránky Odkaz pre starostu nahlásili v roku 2024 až 17 046 podnetov, z ktorých samosprávy vyriešili 7717.„Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku, čo je úctyhodné číslo,” uzavrela.Odkaz pre starostu uvedie budúci rok vďaka podpore Nadácie Pontis novú platformu. „Odkaz bude rýchlejší, stabilnejší a jednoduchší. Všetky zmeny vychádzajú z návrhov užívateľov a samospráv. Využijeme umelú inteligenciu a najnovšie technológie,” doplnila Jursová Prachárová.