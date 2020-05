Vyše päťtisíc slovenských firiem sídli v daňových rajoch, najviac ich to láka za veľkú mláku

rajoch

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Počet slovenských firiem v daňovýchprekročil 5 000. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.„Aj napriek útlmu, ktorý sme očakávali, nastal výrazný nárast v počte slovenských firiem v daňových. Podľa našich dát v nich má v súčasnosti sídlo 5 249 slovenských firiem,“ priblížila analytička Bisnode Petra Štěpánová.Najviac spoločností pritom sídli v Spojených štátoch amerických, nasledujú Holandsko a Cyprus.Prvým trom mesiacom tohto roka tak dominuje zvýšenie počtu firiem, ktoré presťahovali svoje sídlo zo Slovenska do niektorého z daňových. Najvýraznejšie to bolo v Lotyšsku, Seycheloch či Spojených štátoch amerických.„Za Atlantikom sme v decembri minulého roka evidovali 1 228 firiem, súčasné dáta hovoria o 1 285 slovenských podnikoch, čo je o 57 viac. Každým štvrťrokom sa tak počet spoločností v USA zvyšuje rádovo o desiatky. Takéto nárasty sme naposledy videli približne pred desiatimi rokmi, keď podnikatelia usídľovali svoje firmy na Cypre,“ doplnila Štěpánová.Práve Cyprus však aktuálne patrí medzi krajiny, ktoré o firmy prichádzajú takmer každý mesiac. V prvom kvartáli tohto roka z neho podľa dát Bisnode odišlo 20 slovenských spoločností. Aj napriek tomu sa však radí medzi top destinácie.„Dnes má na cyperských schránkach menovku 1 039 slovenských firiem, čo radí tento ostrov na tretiu priečku v obľúbenosti daňovýchpre našich podnikateľov. Na druhom mieste je Holandsko (1 170 firiem),“ uviedla analytička.Majitelia spoločností z daňovo zvýhodnených destinácií majú v základnom kapitáli zainvestovaných viac ako 10,6 mld. eur.Najviac z nich podniká oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (997), v oblasti profesijných a vedeckých činností (946) a v oblasti nehnuteľností (659).Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie či poskytuje detailné informácie.