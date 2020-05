Španielsky premiér chce požiadať o predĺženie núdzového stavu v krajine, malo by byť posledné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez požiada parlament o posledné predĺženie núdzového stavu v krajine. Malo by to podľa neho byť "definitívne posledné predĺženie o 15 dní".Súčasný núdzový stav, ktorý sa skončí 7. júna, umožnil vláde zaviesť prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. O jeho predĺženie požiada v nasledujúcich dňoch. Práve vďaka obmedzeniam pritom Španielsko dokázalo dostať pandémiu ochorenia COVID-19 na svojom území pod kontrolu.Podľa Sáncheza bude súčasťou posledného predĺženia núdzového stavu aj vrátenie kontroly nad zdravotnou starostlivosťou regiónom, ktoré ukázali najväčší progres. Centrálna vláda pritom reguluje uvoľňovanie opatrení podľa toho, ktoré oblasti majú najmenej infekcií a sú lepšie pripravené na prípadnú druhú vlnu. "Sme už takmer v bezpečí," vyhlásil.Momentálne sa pritom sústredia na to, aby sa im vírus opäť nevymkol spod kontroly, zatiaľ čo znovu štartujú ekonomiku, ktorá sa podľa Sáncheza tento rok scvrkne o vyše 9 % a na zotavenie bude potrebovať asi dva roky.Španielsko patrí medzi krajiny najhoršie zasiahnuté pandémiou. Podľa štatistík americkej Johns Hopkins University v krajine potvrdili vyše 239-tisíc prípadov nákazy a viac ako 27-tisíc úmrtí.