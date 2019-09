Vyše polovica Bratislavčanov hodnotí primátora M. Valla pozitívne

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) – Doterajšiu prácu primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla pozitívne hodnotí vyše polovica zo 601 oslovených Bratislavčanov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorého zber dát sa uskutočnil v dňoch 22. až 30. augusta 2019 vo všetkých piatich bratislavských okresoch.S Vallovým pôsobením je spokojných 58 percent respondentov, určite pozitívne hodnotí jeho prácu 17 a skôr pozitívne 41 percent oslovených. Naopak, nespokojných je 26 percent respondentov, určite negatívne sa k nemu vyjadruje sedem a skôr negatívne 19 percent oslovených. Posúdiť Valla ako primátora Bratislavy nevie 16 percent ľudí v ankete.spresnila agentúra.Oslovení v prieskume definovali aj aktuálne témy, ktorými by sa prioritne malo venovať vedenie hlavného mesta. Viac ako polovica respondentov za takúto tému považuje ochranu životného prostredia (53 percent respondentov), v ďalších troch témach ide o oblasť dopravy – mestská hromadná doprava (47 percent respondentov), oblasť parkovania a oblasť výstavby a údržby ciest (v oboch prípadoch ich za aktuálnu tému, ktoré je nevyhnutné riešiť, označilo 40 percent respondentov).V prípade spoplatnenia parkovania si približne rovnaké percento respondentov myslí, že je potrebné ho určite spoplatniť (21 percent) a naopak, že by nemalo byť spoplatnené vôbec (18 percent oslovených).tlmočila agentúra výsledky. Poukázala i na to, že najviac rezonuje takýto názor v piatom bratislavskom okrese, ktorý tvorí najmä Petržalka.