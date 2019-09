Do škôl v Dolnom Kubíne po prázdninách nastúpilo vyše 3000 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Dolný Kubín 3. septembra (TASR) – Do šiestich základných a deviatich materských škôl (MŠ) v Dolnom Kubíne v pondelok (2. 9.) po letných prázdninách nastúpilo vyše 3000 detí. TASR o tom v utorok informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.„Brány základných škôl (ZŠ) tento rok prvýkrát prekročilo 320 prvákov, do materských škôl v meste nastúpilo 220 detí. Do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo do 1. ročníka 40 žiakov a 15 žiakov do Súkromnej základnej školy Jánoš,“ doplnil.Deväť MŠ v Dolnom Kubíne bude navštevovať 730 detí. Podľa Buznu bola samospráva tento rok schopná prijať do MŠ všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem. V materských a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc vyše 2500 detí.V rámci nového školského roka 2019/2020 zaželal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok žiakom a študentom najmä veľa síl, trpezlivosti a chuti spoznávať všetko nové. „Taktiež im prajem množstvo úspechov pri rôznych skúškach, ktoré ich počas roka čakajú,“ povedal.ZŠ v meste tento rok pokračujú v rozbehnutých projektoch a pripravujú aj novinky. ZŠ Janka Matúšku nadväzuje na aktivity z minulých rokov, kedy sa stala sídlom Športovej akadémie Mateja Tótha. ZŠ Petra Škrabáka je dlhodobo zameraná na regionálnu výchovu a dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola, ktorý je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udržateľný život. V tomto školskom roku žiaci pokračujú v projekte budovania ovocného sadu. ZŠ Martina Kukučína je dlhodobo zameraná na šport, žiaci sa v poslednom čase primárne venujú hokeju. ZŠ s MŠ v mestskej časti Kňažia pokračuje v projekte Zelenej školy.„Novinkou v ZŠ Janka Matúšku je nový predmet Fenomény sveta, v rámci vlastného školského vzdelávacieho programu. V tomto školskom roku budeme tiež v meste realizovať projekt piatich odborných učební, ktoré spočívajú vo vybudovaní odborných učební a ich praktickom využití vo vyučovaní. V dolnokubínskych MŠ budeme realizovať projekt Evička nám ochorela, kde sa deti hravou formou dozvedia, ako podať prvú pomoc,“ uviedol vedúci odboru školstva na dolnokubínskom mestskom úrade Michal Švento.