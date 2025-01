Vyšetrovanie atentátu na Fica pokračuje plynulo a bez prieťahov, informovala Generálna prokuratúra SR

13.1.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom bol v máji 2024 postrelený predseda vlády Robert Fico , pokračuje plynulo a bez prieťahov. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová , túto skutočnosť skonštatovali aj súdy v rámci rozhodovania o väzbe obvineného."Po skončení vyšetrovania bude verejnosť o ďalšom postupe prokuratúry informovaná," uviedla Drobová.Jurajovi C., ktorý je obvinený z atentátu na predsedu vlády Roberta Fica, Špecializovaný trestný súd naposledy v novembri predĺžil lehotu väzby o štyri mesiace. Sudca pre prípravné konanie tak vyhovel návrhu prokurátorky Generálnej prokuratúry SR.Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok. Obvinený je stíhaný väzobne.