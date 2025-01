Ombudsman kritizuje policajný zákrok na Orave: Donucovacie prostriedky boli použité neodôvodnene

Policajti nespísali úradný záznam

Odporúčania ombudsmana

13.1.2025 (SITA.sk) - Policajti použili donucovacie prostriedky a nespísali o ich použití úradný záznam. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský . Ako pripomenul, incident sa stal na Orave v roku 2024, následne sa na ombudsmana obrátil podávateľ namietajúci policajný zákrok.Tvrdil, že policajti voči nemu bezdôvodne a neoprávnene použili donucovacie prostriedky. Dôvodom bolo, že sa policajtom odmietol identifikovať. Donucovacie prostriedky policajti použili po tom, čo medzi podávateľom a inou osobou došlo k sporu pre parkovanie. Na miesto pritom privolali Mestskú políciu mesta Trstená a následne hliadku Obvodného oddelenia Policajného zboru Tvrdošín.Podávateľ policajtom odmietol uviesť svoju totožnosť, pretože neporušil žiadny právny predpis. Dobrovodský priblížil, že policajti ho preto zvalili na zem a nasadili mu putá. Policajti však netušili, že ich ľudia fotia a nahrávajú, vďaka čomu sa dalo spoľahlivo zistiť, čo sa skutočne stalo, keďže policajti o použití donucovacích prostriedkov nespísali úradný záznam.„Bez fotografií a videa by nebolo možné zistiť, k čomu v skutočnosti došlo. V úradnom zázname z výjazdu policajti uviedli, že výjazd bol bez použitia donucovacích prostriedkov. Po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov som preto došiel k jednoznačnému záveru, že donucovacie prostriedky - hmaty, chvaty a putá, použili policajti v rozpore so zákonom o Policajnom zbore, neodôvodnene a neprimerane,“ vysvetlil Dobrovodský, ktorý na základe toho skonštatoval, že policajti takýmto postupom porušili podávateľovi základné ľudské právo na ochranu pred mučením, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a trestaním.Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Tvrdošín ombudsman navrhol preškolenie príslušníkov o pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov a povinnosti ich detailného zaznamenávania. Súčasne odporučil zabezpečenie toho, aby príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Tvrdošín používali donucovacie prostriedky výlučne v nevyhnutných prípadoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečiť, aby úradné záznamy príslušníkov obsahovali všetky zákonné náležitosti. Ombudsman informoval, že vedenie Policajného zboru má záujem, aby verejný ochranca práv a jeho kolegovia prispeli k vzdelávaniu nových policajtov.„S radosťou budeme zdieľať naše ľudskoprávne poznatky. Táto dohoda zaznela na rokovaní na pôde Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR, ktoré dňa 18. decembra 2024 zorganizoval Richard Glück Smer-SD ) a na ktorom sa zúčastnili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ,“ uzavrel Dobrovodský.