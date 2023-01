Vyšetrovanie káuz korupcie sa „nezaseklo“. Súdenie a ďalšie úkony nie sú ako strihanie vlasov, tvrdí Mazák

Nie je to strihanie vlasov

Nejde o slovenskú špecialitu

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nesúhlasí s názorom, že by sa vyšetrovanie káuz týkajúcich sa korupcie v justícii „zaseklo“, ale naopak podľa neho postupuje plynule.Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, trestné konania pokračujú, podávajú sa obžaloby, súdy začínajú pojednávať a rozhodovať a niektoré trestné prípady už skončili odsúdením.„Poviem svoju obľúbenú frázu, ktorá sa vzťahuje nielen na súdenie, ale aj na vyšetrovanie a obžalovanie obvinených - to nie je strihanie vlasov,“ zdôraznil Mazák. Ako ďalej povedal, laici a niekedy ani právnici si nedokážu predstaviť, aký zložitý je trestný proces v slovenskom práve.„Navyše, v trestnom konaní sa požadujú od orgánov činných v tomto konaní viaceré zbytočné, duplicitné úkony, ktoré sú živnou pôdou pre prieťahy, pre oddialenie konečného rozhodnutia, občas aj na nekorektné, ale v súlade so zákonom úkony obhajoby, ktorá sa, prirodzene, snaží o spochybnenie obvinenia, jeho časti, hoci aj za cenu procesných obštrukcií,“ skonštatoval Mazák.V tomto prípade však podľa šéfa súdnej rady nejde o slovenskú špecialitu.„Pravda, v štátoch, ktoré majú pružnejšie a praktickému životu viac prispôsobené trestné právo, sa priestor pre také obštrukcie dosť zužuje a preto aj výsledky sa dostavia v rozumnejšom čase než je to u nás,“ dodal Mazák.