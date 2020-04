Vyšetrovanie pandémie Covid-19 nesmie ovplyvniť politika. Miliardár navrhol, aby sa počkalo do volieb v USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 - Austrálsky ťažobný magnát Andrew Forrest vyzval, aby sa s celosvetovým vyšetrovaním pandémie nového koronavírusu počkalo do amerických prezidentských volieb.Miliardár, ktorý zbohatol na exporte železnej rudy do Číny, sa v stredu vyjadril, že vyšetrovanie je rozumné, no malo by sa s ním počkať až na obdobie po novembrových voľbách, aby v ňom neboli politické záujmy."Isteže, spravme vyšetrovanie COVID-19 - nie čínske vyšetrovanie - ale spravme to až po amerických voľbách, pretože v Bielom dome je chlapík, ktorý tam veľmi chce zostať a čo najrýchlejšie sa snaží hodiť vinu na niekoho iného a ja si nemyslím, že toto by malo byť politicky orientované," vyjadril sa v rozhovore pre Australian Broadcasting Corporation.Austrália v stredu oznámila, že vďaka Forrestovej Minderoo Foundation zabezpečila od čínskych výrobcov ďalších 10 miliónov testov na COVID-19.Skutočnosť, že Austrália podporila americkú žiadosť o vyšetrenie pôvodu nového koronavírusu a tiež postupu Svetovej zdravotníckej organizácie, však poškodzuje bilaterálne vzťahy krajiny s Čínou, ktorá Austráliu obvinila z "papagájovania Spojených štátov".