Vyšetrovanie smrti Jozefa Chovanca v Belgicku trvá už pridlho, ministerka Kolíková je znepokojená

Listom apelovala na kolegu

Policajtka hajlovala

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária kolíková (nom. SaS ) je znepokojená priebehom vyšetrovania úmrtia Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku, jeho dĺžkou, ako aj únikmi informácií do médií.Ako informoval tlačový odbor rezortu spravodlivosti, tento postoj tlmočila aj na pondelkovom stretnutí s belgickým veľvyslancom Reinoutom Van Vaerenberghom.Vyšetrovanie podľa ministerky trvá už viac ako štyri roky a doteraz nebola vznesená ani len obžaloba.Kolíková na stretnutí skonštatovala, že úniky informácií, ktoré naznačovali, že si Chovanec spôsobil smrť sám, by mohli prispieť k budovaniu nesprávneho dojmu a ovplyvňovaniu verejnej mienky o prípade.Zároveň v liste pre belgického ministra spravodlivosti Vincenta Van Quickenborna apelovala, aby tamojšie orgány vyšetrili prípad čo najskôr a aby všetky dôkazy boli posúdené čo najobjektívnejšie, aby nemohli vzniknúť žiadne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti trestného konania.Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.