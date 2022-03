Zachovanie Krajského súdu v Prešove ako sídelného má svoje opodstatnenie, tvrdí jeho predsedníčka Kovaľová

Prešovský súd nemá byť v návrhu

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Prešove má svoje opodstatnenie z hľadiska výkonnosti aj neustále rastúcej odbornosti zamestnancov tohto súdu, ktorý má v posledných rokoch najväčší priemerný nápad vecí na sudcu v porovnaní s ostatnými krajskými súdmi.Na pondelkovom brífingu to uviedla predsedníčka Krajského súdu v Prešove Anna Kovaľová v súvislosti s pozmeňovacím návrhom k reforme súdnej mapy, ktorý by z prešovského krajského súdu urobil vysunuté pracovisko Krajského súdu v Košiciach.Ako vysvetlila Kovaľová, v pôvodnom vládnom návrhu tzv. súdnej mapy, ako aj na ostatnom rokovaní ústavno-právneho výboru, predložený návrh počíta so zachovaním ôsmich krajských súdov ako sídelných odvolacích súdov.Prešovský krajský súd však už nemá byť súčasťou pripravovaného pozmeňujúceho poslaneckého návrhu.„Sme prekvapení týmto návrhom, ak by sa mal stať súčasťou najbližšieho rokovania parlamentu, pretože si myslím, že krajský súd v Prešove v rámci 25-ročnej novodobej histórie ukázal, že má svoje opodstatnenie v tomto regióne,“ upozornila Kovaľová s tým, že kým v riadnom legislatívnom konaní, do ktorého sa zapájali, bol priestor na argumentáciu, v prípade poslaneckých návrhov túto možnosť súdy strácajú.Predsedníčka Sudcovskej rady pri Krajskom súde v Prešove Daniela Babinová poukázala na to, že prvotná filozofia novej súdnej mapy počítala s tým, že Prešov bude nosným krajským súdom v rámci východného Slovenska."Žiaden zádrhel v našej práci sme nevideli a sme teraz prekvapení, že za krátku dobu by sa situácia otočila o 180 stupňov a s Prešovom sa akoby nemalo počítať. Je to poburujúce," skonštatovala.Ako ďalej uviedla Kovaľová, výkon Krajského súdu v Prešove za minulý rok bol aj napriek zníženému počtu sudcov a pretrvávajúcej pandémii najvyšší spomedzi ostatných krajských súdov.„Za rok 2021 sme krajským súdom s najväčším obehom vecí pokiaľ ide o priemerný nápad na jedného sudcu s počtom 12,31 za mesiac vo všetkých agendách a v rozhodnutých sme rovnako prví zo všetkých krajských súdov s priemerným počtom 13,4 na jedného sudcu. Podarilo sa nám znížiť aj počet nerozhodnutých vecí o 436, čo je tiež najviac oproti iným krajským súdom,“ skonštatovala predsedníčka súdu s tým, že najlepšie čísla dosahujú dlhodobo.Kovaľová dodala, že vo všetkých návrhoch sa ráta aj so zrušením polovice z aktuálne ôsmich okresných súdov v kraji. Stále však podľa nej nie je jasné, ktorých okresných súdov sa opatrenie dotkne.Do roku 2025 má navyše dôjsť aj k prehodnoteniu efektivity detašovaných pracovísk. „Aj keď sa tlmočí, že jednotlivé pracoviská ostanú, treba povedať, že my nepoznáme mechanizmus, ako budeme fungovať v prípade zriadenia nových sídelných súdov, ako budú vyriešené štátno-zamestnanecké miesta, výkon súdnictva, prechod agendy. Nehovoriac o presune ľudí,“ uviedla Kovaľová a zdôraznila, že práve Prešovský kraj je rozlohou najväčší a sociálne najslabší.Zamestnanci súdov plánujú v deň prerokovania zákona pred budovou Národnej rady SR protestné zhromaždenie. K nemu sa chcú pripojiť aj pracovníci prešovských súdov priamo pred budovou Krajského súdu v Prešove.„Presný termín bude závisieť od definitívneho dátumu schvaľovania zákona,“ uviedol predseda Základnej organizácie Odborového zväzu justície v SR pri Krajskom súde v Prešove Martin Mihok.Zo štyroch návrhov ministerstva spravodlivosti prešiel do druhého čítania zatiaľ iba návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Koalícia má ďalej rokovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch.Pre Krajský súd v Prešove pracuje 164 pracovníkov, z toho 44 sudcov, 102 zamestnancov štátnej a 18 zamestnancov verejnej služby.