Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Vyšetrovanie tragickej nehody pri Drienovci pokračuje, vodič kamióna údajne dostal defekt


Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Tragická dopravná nehoda

Vodič kamióna z pondelňajšej tragickej nehody dostať údajne defekt, čo malo viesť k tomu, že prešiel do protismeru a následne sa zrazil s autobusom. Informovala o tom hovorkyňa



Zdieľať
nehoda 676x461 9.9.2025 (SITA.sk) - Vodič kamióna z pondelňajšej tragickej nehody dostať údajne defekt, čo malo viesť k tomu, že prešiel do protismeru a následne sa zrazil s autobusom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.


Ako ďalej priblížila, v pondelok 8. septembra v skorých ranných hodinách smerovali všetky záchranné zložky na cestu I/16, kde podľa prvotných informácií došlo k zrážka nákladného motorového vozidla a autobusu. V autobuse bolo okrem vodiča ďalších 32 osôb.

Vodič autobusu v nemocnici skonal


Z doposiaľ nezistených príčin prešiel vodič nákladného motorového vozidla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s protiidúcim autobusom. Vodič nákladného vozidla mal počas dokumentovania udalosti policajtom uviesť, že dostal defekt, následkom čoho prešiel do protismeru a tam narazil do autobusu. To, či sa skutočne defekt, nevyhovujúci technický stav alebo iné okolnosti podpísali pod vznik tejto dopravnej nehody, určí až ďalšie vyšetrovanie a znalecké dokazovanie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Cestujúcich z miesta nehody transportovali do nemocníc posádky RZP smerovali do Košíc i Rožňavy. S prevozom ranených pomáhal aj evakuačný autobus HaZZ.

Najvážnejšie prípady si do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá tri osoby letecky transportovala do jednej z košických nemocníc. Medzi týmito osobami bol aj vodič autobusu,“ doplnila Ivanová s tým, že napriek úsiliu všetkých záchranných zložiek 63-ročný vodič autobusu v nemocnici skonal.

Vodiča nákladného auta, ktoré smerovalo po priamom úseku cesty I/16 od obce Drienovec na obec Turňa nad Bodvou, na mieste policajti podrobili dychovej skúške na alkohol, ale aj orientačnému testu na drogy. Oba testy mali negatívny výsledok, 37-ročnému mužovi však policajti na mieste zadržali vodičský preukaz. U nebohého vodiča autobusu bude prípadné požitie návykových alebo omamných látok zisťované počas nariadenej pitvy.

Žiadajú o ohľaduplnosť voči príbuzným


Počas dokumentovania dopravnej nehody bol na mieste aj znalec z odboru cestná doprava. Vec si po ukončení dokumentovania prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie, ktorý začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestné činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ivanová.

Po pol štvrtej popoludní polícia daný úsek opäť uzavrela na dve hodiny, riadila dopravu, a to z dôvodu vyťahovania havarovaného nákladného vozidla. Aj autobus, aj nákladiak boli zaistené a budú podliehať expertíznemu skúmaniu.

Vyšetrovanie tejto rozsiahlej dopravnej nehody naďalej pokračuje, do priebehu vyšetrovania budú pribratí znalci z rôznych odvetví,“ uviedla Krajská policajná hovorkyňa.

Ivanová doplnila, že polícia zdieľa prosbu Univerzitnej nemocnice v Košiciach, a žiada verejnosť o ohľaduplnosť voči príbuzným zranených a pozostalým, ako aj vodičovi nákladného vozidla.

Včerajšia nehoda mohla mať oveľa fatálnejšie následky. Články v novinách, smerujúce k obviňovaniu vodiča, nachádzaniu a vypytovaniu sa príbuzných zranených na detaily dopravnej nehody a ich pocity či opakované zdieľanie live videí či fotografií nielen z miesta dopravnej nehody, ale aj zo života nebohého vodiča autobusu, môže byť pre všetkých zúčastnených veľmi traumatizujúce. Rešpektujte ich bolesť, ale aj súkromie,“ uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie tragickej nehody pri Drienovci pokračuje, vodič kamióna údajne dostal defekt © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zamestnancom v Slovenskom vodohospodárskom podniku dochádza trpezlivosť, firme hrozia žalobami
<< predchádzajúci článok
Veľký tresk Progresívneho Slovenska je viac audit než revolúcia, hodnotí analytik INESS

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 