 24hod.sk    Ekonomika

09. septembra 2025

Zamestnancom v Slovenskom vodohospodárskom podniku dochádza trpezlivosť, firme hrozia žalobami


Nespokojnosť zamestnancov v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p. (SVP) naberá na obrátkach. Predsedovia Základných organizácií Odborového ...



Zdieľať
titulka vodohospodari 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Nespokojnosť zamestnancov v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p. (SVP) naberá na obrátkach. Predsedovia Základných organizácií Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV), ktoré pôsobia v SVP, už niekoľko mesiacov opätovne riešia ďalšiu nepriaznivú situáciu v štátnom podniku. Vzniknutá situácia podľa odborárov ničí zamestnancov a v jej dôsledku môže byť ohrozený chod štátneho podniku.

Nerešpektovanie odborov


Nedôstojná komunikácia manažmentu SVP so zamestnancami v 21. storočí a nerešpektovanie pôsobenia odborových organizácií v štátnom podniku presiahli mieru únosnosti,“ uviedol predseda Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV Michal Slezárik.

Jedným problémom v podniku je dlhodobo neriešenie nedofinancovania štátneho podniku a miliardový technický dlh z hľadiska dlhodobého nenaplnenia finančného vyjadrenia normatívu opráv a údržby za obdobie rokov 2005 až 2020. Vedenie štátneho podniku sa to podľa odborárov rozhodlo riešiť hromadným prepúšťaním a znižovaním platových tried zamestnancom.

Nedostatočné financovanie


V roku 2010 SVP zamestnával 4 500 zamestnancov, pričom z dôvodu nevyplácania požadovaných oprávnených nákladov za služby pre štát a prevzatia do správy ďalších 22 tisíc kilometrov vodných tokov, bez dostatočných ľudských a finančných zdrojov, počet zamestnancov postupne klesal až na 3 100 v roku 2023, kedy odbory začali upozorňovať na potrebu dofinancovania SVP a na fakt, že už tento stav zamestnancov je vzhľadom na rozsah zákonných povinností štátneho podniku nedostatočný,“ podotkol Slezárik.

Najvyšší kontrolný úrad už v roku 2023 v Protokole o výsledku kontroly – Ochrana pred povodňami v SR – kontrola opatrení konštatoval, že za posledných 13 rokov štát nepreplatil štátnemu podniku 334 mil. eur oprávnených nákladov.

Kontrolou bolo zistené, že dlhodobé záporné výsledky hospodárenia podniku sú v rozhodujúcej miere spôsobené nedostatočným financovaním oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu,“ doplnil Slezárik. Vláda v apríli minulého roka vzala na vedomie návrh Ministerstva životného prostredia SR na zahájenie a prípravu procesu zlúčenia dvoch štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba a SVP.

Porušenie zmieru


V tejto chvíli je podľa odborárov najhorším možným scenárom, ku ktorému štátny podnik pristúpil, bez dohody s odbormi, ktorú predpokladá podniková kolektívna zmluva, násilná redukcia výdavkov na úkor zamestnancov. Vedenie štátneho podniku týmto rozhodnutím podľa Slezárika porušil podmienky dohodnutého sociálneho zmieru.

SVP bude čoskoro na suchu a zamestnanci sú rozhodnutí domáhať sa dodržiavania zákona pri zmene dohodnutých pracovných podmienok súdnou cestou a štátnemu podniku hrozia žaloby. Zamestnanci sú postavení pred dilemu – podpísať zmenu alebo ich čaká výpoveď z pracovného pomeru. Pýtame sa, s kým a ako bude plniť štát úlohy v oblasti správy povodí, prevádzky vodných diel a stavieb, chrániť život a zdravie občanov v prípade povodní? Kto zastaví vedenie SVP, aby vystavené účty za dlhoročné zanedbávanie a nesprávne riadenie štátneho podniku platili vždy len zamestnanci? Zamestnanci SVP a odbory nechcú byť len v pozícii, ktorú im svojvoľne a bez právneho základu, vymedzí zamestnávateľ a odmietajú nedôstojnú komunikáciu a nátlak, ktorý je vyvíjaný na zamestnancov SVP,“ uzavrel Slezárik.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnancom v Slovenskom vodohospodárskom podniku dochádza trpezlivosť, firme hrozia žalobami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odborári prepúšťanie zamestnancov
