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17. júna 2026

Vyšetrovanie tragickej zrážky lodí v Chorvátsku prinieslo nové otázniky. Plachetnicu vraj neriadil kapitán


Tagy: Jadranské more Obete Potopenie lode Turisti Vyšetrovanie Zrážka lodí

Portál Dalmacija Danas uviedol, že 14-metrová francúzska plachetnica mala všetky potrebné dokumenty a kapitán spĺňal predpísané podmienky. V rozhodujúcej chvíli však loď údajne riadil člen posádky z radov ...



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gettyimages 153760061 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Portál Dalmacija Danas uviedol, že 14-metrová francúzska plachetnica mala všetky potrebné dokumenty a kapitán spĺňal predpísané podmienky. V rozhodujúcej chvíli však loď údajne riadil člen posádky z radov pasažierov.


Vyšetrovanie tragickej zrážky plachetnice a katamaránu v Chorvátsku, pri ktorej zahynuli štyria českí občania, prinieslo nové zistenia o okolnostiach nehody. Ako referuje web TN.cz, podľa chorvátskych médií v čase kolízie nestál pri kormidle plachetnice jej kapitán, ale jeden z pasažierov, ktorý pri nehode prišiel o život.

Portál Dalmacija Danas uviedol, že 14-metrová francúzska plachetnica mala všetky potrebné dokumenty a kapitán spĺňal predpísané podmienky. V rozhodujúcej chvíli však loď údajne riadil člen posádky z radov pasažierov.

Otázniky sa objavili aj okolo druhého plavidla. Na mostíku katamaránu Krilo Eclipse sa podľa rovnakého zdroja v čase nehody nenachádzal kapitán. Loď údajne obsluhovali iba prvý dôstojník a kormidelník. Tieto informácie zatiaľ vyšetrovatelia oficiálne nepotvrdili.

K tragédii došlo medzi chorvátskymi ostrovmi Brač a Šolta. Na palube plachetnice sa nachádzalo osem českých občanov. Traja zahynuli bezprostredne po zrážke a telo štvrtej obete našli záchranári o deň neskôr vo vraku plachetnice, ktorá sa potopila do hĺbky viac ako 50 metrov.

Nehoda zasiahla aj českú obec Bolatice na Opavsku, odkiaľ pochádzali traja zo štyroch zosnulých. Miestna samospráva na sociálnych sieťach uviedla, že obyvatelia spočiatku odmietali tragickým správam uveriť. „Všetci, ktorí sme sa v nedeľu popoludní dozvedeli smutnú správu, sme jej najprv neverili alebo sme jej nechceli veriť. Žiaľ, potvrdila sa,“ uviedla obec.

Starosta Bolatíc Herbert Pavera pre televíziu Nova povedal, že obete osobne poznal. „Boli to naši známi. Stretávali sme sa na rôznych podujatiach,“ uviedol. Podľa jeho slov jeden zo zosnulých v minulosti prekonal leukémiu. „Je mi veľmi ľúto ich rodín, detí a vnúčat, ktoré už nikdy neuvidia svojich rodičov ani starých rodičov,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie tragickej zrážky lodí v Chorvátsku prinieslo nové otázniky. Plachetnicu vraj neriadil kapitán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadranské more Obete Potopenie lode Turisti Vyšetrovanie Zrážka lodí
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