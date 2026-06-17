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17. júna 2026

Pri útoku amerických síl na údajne pašerácke plavidlo zahynul jeden človek


Tagy: Americký prezident Civilné obete ľudskoprávne organizácie obchod s drogami Pašovanie drog

Operácia Southern Spear je súčasťou ťaženia administratívy Donalda Trumpa proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike. Jeden človek zahynul pri útoku amerických ...



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gettyimages 640186194 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Operácia Southern Spear je súčasťou ťaženia administratívy Donalda Trumpa proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike.

Jeden človek zahynul pri útoku amerických ozbrojených síl na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu. Oznámilo to v utorok Južné velenie Ozbrojených síl USA (SOUTHCOM), podľa ktorého loď využívala známu trasu pašerákov drog.


„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych trasách narkomafie vo východnom Pacifiku a podieľalo sa na obchodovaní s drogami,“ uviedlo SOUTHCOM.



Trumpova Južná kopija


Útok bol súčasťou operácie Southern Spear (Južná kopija), ktorú Washington spustil vlani v septembri.


Prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty vedú faktickú vojnu proti drogovým kartelom pôsobiacim v Latinskej Amerike. Podľa americkej armády útok prežili dvaja muži. Americká pobrežná stráž následne začala pátraciu a záchrannú operáciu.



Desiatky obetí


Agentúra AFP uvádza, že pri útokoch v rámci operácie Southern Spear v Karibskom mori a vo východnom Pacifiku zahynulo už viac ako 200 ľudí.


Právni experti a ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že niektoré z týchto zásahov by mohli predstavovať mimosúdne popravy, keďže ich terčom mali byť civilisti, ktorí bezprostredne neohrozovali bezpečnosť Spojených štátov.




Zdroj: SITA.sk - Pri útoku amerických síl na údajne pašerácke plavidlo zahynul jeden človek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Civilné obete ľudskoprávne organizácie obchod s drogami Pašovanie drog
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