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17. júna 2026
Pri útoku amerických síl na údajne pašerácke plavidlo zahynul jeden človek
Operácia Southern Spear je súčasťou ťaženia administratívy Donalda Trumpa proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike. Jeden človek zahynul pri útoku amerických ...
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Jeden človek zahynul pri útoku amerických ozbrojených síl na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu. Oznámilo to v utorok Južné velenie Ozbrojených síl USA (SOUTHCOM), podľa ktorého loď využívala známu trasu pašerákov drog.
„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych trasách narkomafie vo východnom Pacifiku a podieľalo sa na obchodovaní s drogami,“ uviedlo SOUTHCOM.
Trumpova Južná kopija
Útok bol súčasťou operácie Southern Spear (Južná kopija), ktorú Washington spustil vlani v septembri.
Prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty vedú faktickú vojnu proti drogovým kartelom pôsobiacim v Latinskej Amerike. Podľa americkej armády útok prežili dvaja muži. Americká pobrežná stráž následne začala pátraciu a záchrannú operáciu.
Desiatky obetí
Agentúra AFP uvádza, že pri útokoch v rámci operácie Southern Spear v Karibskom mori a vo východnom Pacifiku zahynulo už viac ako 200 ľudí.
Právni experti a ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že niektoré z týchto zásahov by mohli predstavovať mimosúdne popravy, keďže ich terčom mali byť civilisti, ktorí bezprostredne neohrozovali bezpečnosť Spojených štátov.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku amerických síl na údajne pašerácke plavidlo zahynul jeden človek © SITA Všetky práva vyhradené.
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