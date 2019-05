Vyšetrovaný senátor Arašukov prišiel o právomoci člena Rady federácie

Na archívnej snímke z 28. septembra 2016 je Rauf Arašukov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. mája (TASR) - Rada federácia, horná komora ruského parlamentu, zbavila v stredu právomocí senátora Raufa Arašukova, ktorý je obvinený z viacerých závažných trestných činov vrátane dvoch vrážd.Ako informovala agentúra Interfax, za návrh hlasovalo všetkých 153 prítomných senátorov. Jurij Vorobiov - predseda príslušnej komisie Rady federácie - vysvetlil, že dôvodom na odobratie právomocí Arašukovovi bolo, že majetkové priznanie za rok 2018 nepredložil do stanoveného termín, do 1. apríla.Arašukov to podľa Interfaxu urobil o dva týždne neskôr. Rada federácie však konštatovala, že mal možnosť urobiť to včas, aj keď sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väznici.Rauf Arašukov, ktorý v hornej komore ruského parlamentu zastupoval Karačajsko-čerkeskú republiku, bol zadržaný 30. januára priamo v zasadacej miestnosti parlamentu. V Petrohrade bol neskôr zadržaný aj senátorov otec Raul Arašukov.Podľa správ rozhlasovej stanice Echo Moskvy bol Rauf Arašukov zadržaný v rámci vyšetrovania krádeže zemného plynu v hodnote 30 miliárd rubľov (396 miliónov eur) a vytvorenia zločineckej skupiny, ako aj v súvislosti so spáchaním vrážd a iných trestných činov.Arašukov bol členom vládnej strany Jednotné Rusko, ktorá mu však v súvislosti s trestným vyšetrovaním pozastavila členstvo.Arašukov všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho prípad je spolitizovaný.