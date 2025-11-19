Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Matúš Šutaj Eštok podľa súdu porušil zákon

Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
19. novembra 2025

Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa bude môcť vrátiť do práce. Správny súd zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení mimo služby a konštatoval, že Matúš Šutaj Eštok porušil zákon.



Ďurka je aktuálne zaradený na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre.

Súd uznal ako dôvodnú aj námietku, že len obvinenie policajta nestačí na jeho postavenie mimo služby.

Musí byť preukázané, že zotrvaním v službe by došlo k ohrozeniu dôležitých záujmov štátnej služby.

Senát zároveň konštatoval, že povinnosťou ministra bolo požiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov. Ďurka totiž získal status chráneného oznamovateľa.

Ministerstvo môže podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd, nič to však nemení na tom, že Ďurka by sa mal po doručení rozsudku Správneho súdu v Bratislave vrátiť do práce.

Prípad sa týka postavenia mimo služby, o ktorom Šutaj Eštok rozhodol v októbri 2023 krátko po nástupe do funkcie.


