 Streda 19.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

19. novembra 2025

Ruský útok na Ternopiľ zasiahol deväťposchodové obytné budovy, hlásia deväť obetí a množstvo zranených


Pri ruskom útoku na Ternopiľ na západe Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil v noci na stredu, zahynulo deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedol ukrajinský prezident ...



russia_ukraine_war_92255 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Pri ruskom útoku na Ternopiľ na západe Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil v noci na stredu, zahynulo deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




„V Ternopile boli zasiahnuté deväťposchodové obytné budovy... doteraz je známe, že desiatky ľudí utrpeli zranenia a, žiaľ, deväť ľudí zomrelo,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Západoukrajinské mesto Ternopiľ s vyše 245-tisíc obyvateľmi leží približne 250 kilometrov vzdušnou čiarou od ukrajinských hraníc so Slovenskom.


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Ternopiľ zasiahol deväťposchodové obytné budovy, hlásia deväť obetí a množstvo zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

