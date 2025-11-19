|
Streda 19.11.2025
19. novembra 2025
Ruský útok na Ternopiľ zasiahol deväťposchodové obytné budovy, hlásia deväť obetí a množstvo zranených
Pri ruskom útoku na Ternopiľ na západe Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil v noci na stredu, zahynulo deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedol ukrajinský prezident ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Pri ruskom útoku na Ternopiľ na západe Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil v noci na stredu, zahynulo deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„V Ternopile boli zasiahnuté deväťposchodové obytné budovy... doteraz je známe, že desiatky ľudí utrpeli zranenia a, žiaľ, deväť ľudí zomrelo,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Západoukrajinské mesto Ternopiľ s vyše 245-tisíc obyvateľmi leží približne 250 kilometrov vzdušnou čiarou od ukrajinských hraníc so Slovenskom.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Ternopiľ zasiahol deväťposchodové obytné budovy, hlásia deväť obetí a množstvo zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
