Vyšetrovateľ podal návrh na vzatie Gašpara aj Stahla do väzby (video)

Návrh na vzatie do väzby

Vyšetrovateľ nepovedal dôvody

12.8.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v sobotu podal podnet na podanie návrhu na vzatie Tibora Gašpara a Romana Stahla do väzby. Polícia sa zároveň na sociálnej sieti ohradila voči tvrdeniam strany Smer-SD, že vyšetrovateľ NAKA cez víkend nepracuje.„Vyšetrovateľ nepretržite od včerajšieho dňa (piatka, pozn. SITA), to znamená aj dnes, vykonáva v tejto veci úkony na Národnej kriminálnej agentúre. Ich výsledkom je, že už podal službu konajúcemu prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry spolu s kompletným vyšetrovacím spisom podnet na podanie návrhu na vzatie oboch obvinených do väzby,“ informovala polícia.Zároveň poukázala na to, že obhajca obvineného Marek Para , ktorý údajnú nečinnosť vyšetrovateľa v médiách prezentoval, v sobotu približne o 10:00 tohto vyšetrovateľa telefonicky zastihol na služobnej klapke, teda v priestoroch NAKA v jeho kancelárii. Para v sobotu povedal, že vyšetrovateľ mu odmietol povedať dôvody zadržania jeho klienta a zložil mu telefón.„Tibor Gašpar sedí bez vykonávania akýchkoľvek úkonov v cele policajného zadržania a čakáme neviem na čo,“ vyhlásil dnes šéf Smeru-SD Robert Fico na tlačovej besede.