Vyšiel posledný štúdiový album Leonarda Cohena

Na snímke Leonard Cohen, ktorý bol kanadský spevák, gitarista, skladateľ, básnik a prozaik, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. novembra (TASR) - Nový, posmrtný album od kanadského folkrockového speváka a skladateľa Leonarda Cohena s názvom "Thanks for the Dance" vyšiel ako jeho posledné, celkovo 15. štúdiové dielo. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.Album pozostáva z deviatich skladieb, ktoré Cohen zanechal rozpracované a ktoré dokončil jeho syn Adam Cohen (47). Na albume spolupracovali viaceré výrazné osobnosti hudobného priemyslu ako Daniel Lanois, Beck, Damien Rice, Jennifer Warnesová a ďalší.Piesne nachádzajúce sa na predmetnej platni koherentne splývajú s jeho predchádzajúcou tvorbou, obsahujúc tradičné poetické rozjímanie či sondáž do minulosti bez nostalgie, ale prostredníctvom svojho vlastného psyché.Cohenove piesne vychádzali spočiatku z folkovej hudby, avšak od 70. rokov je v nich cítiť prevažujúci vplyv popu a kabaretnej hudby. Od 80. rokov spieval s preňho typickým hlbokým basom, podporovaným ženskými vokálmi v pozadí.Jeho piesne sú často melancholické so zložitými textami s množstvom metafor a iných básnických prostriedkov. Opakovane sa v nich vyskytujú témy ako náboženstvo, izolácia, sex a zložité medziľudské vzťahy.Album vychádza na značke Columbia. Predchádzajúci štúdiový album "You Want It Darker" vydal Cohen iba niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dielo neskôr získalo cenu Grammy za najlepší rockový výkon. Cohen zomrel v novembri 2016 na leukémiu vo veku 82 rokov.