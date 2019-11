Do vody Domaše vstúpilo naraz viac ako 200 otužilcov

Ilustračná foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Kvakovce 23. novembra (TASR) – Na hromadnom vstupe do vôd vodnej nádrže Domaša sa v sobotu popoludní zúčastnilo viac ako 200 otužilcov z celého Slovenska. Medzi kúpajúcimi boli i Poliaci. Otužilecko–kulinárske podujatie si podľa slov Rastislava Košalka z občianskeho združenia Vranovské vydry získava z roka na rok stále viac priaznivcov. Ako pre TASR uviedol, siedmy ročník Katarínskeho kúpania – kotlíku 2019 prišlo na rekreačnú oblasť Dobrá podporiť približne 1000 ľudí.Hromadnému vstupu do vody predchádzali súťaž vo varení guľášu a súťaž v štafetovom plávaní.priblížil prvú zo súťaží Košalka s tým, že odborná porota, ktorú si na podujatie prizvali po prvý raz, označila za jej víťaza NAKA team z Vranova nad Topľou.Rivalita medzi klubmi otužilcov z východného Slovenska má podľa jeho ďalších slov priestor počas štafetového plávania na štyrikrát 50 metrov. Tento rok sa doň zapojilo osem družstiev. Po prvý raz v sedemročnej histórii podujatia štafetu nevyhrali organizátori, Vranovské vydry, ale otužilci z Michaloviec.Podujatie sa tento rok na Domaši uskutočnilo po štvorročnej prestávke, keď sa súťaž vo varení guľášu, štafetové plávanie a hromadný vstup do vody realizovali v rekreačnom areáli Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri.povedal Košalka k miestu konania.