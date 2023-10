Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska Diamanty slovenského biznisu 2023

V Bratislave dlhodobo kraľujú IT firmy

Na západnom slovensku sa presadili výrobné firmy

V stredoslovenskom regióne jednotkou výrobca špeciálnych kožených puzdier

Lídrom rebríčka na východe je firma v oblasti expresných transportov

Diamanty slovenského biznisu dlhodobo oceňujú zdravo rastúce menšie firmy

Rebríček najrýchlejšie rastúcich malých a stredných firiem Diamanty slovenského biznisu 2023







Bratislava

Západ

Stred

Východ





1. TrustPay

1. HoReCup

1. THE HOLSTERS COMPANY

1. SWIDA Innovative





2. ROPA Group

2. Profi steel holding

2. Hyperia

2. FECUPRAL





3. PREFIS

3. CAMPRI

3. Be Lenka

3. GreenPharm







O spoločnosti Enterprise Investors

O mesačníku Forbes

30.10.2023 (SITA.sk) - Rýchly rast, miliónové tržby a udržateľná stratégia. To sú spoločné menovatele spoločností, ktoré už po 15. raz vyhlásil Forbes spolu so spoločnosťou Enterprise Investors za Diamanty slovenského biznisu.Na 15. odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Partizán na Táloch, získalo ocenenie dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava.Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a private equity investor Enterprise Investors V Bratislave 1. pozíciu v rebríčku najrýchlejšie a najzdravšie rastúcich malých a stredných firiem obhájila firma, ktorá poskytuje riešenia pre bezpečné platby elektronickým obchodom v celej Európe. Druhú pozíciu v bratislavskom regióne obsadila spoločnosťpôsobiaca v oblasti ochrany ovzdušia a recyklácie odpadov. Tretiu pozíciu získala softvérová spoločnosťvyvíjajúca systémy na riadenie pokladnice, hotovosti a likvidity, ako aj na riadenie finančných rizík na celom svete.V regióne západného Slovenska 1. pozíciu získala spoločnosť, ktorá od roku 2006 vyrába servítky a ochranné rúška na najmodernejších technológiách. Druhá pozícia v rebríčku top malých a stredných firiem patrí spoločnostiz Levíc, ktorá patrí k lídrom v oblasti realizácie, opráv a rekonštrukcie komplexných technologických celkov a jednotlivých výrobných zariadení a ich modernizácie. Trojkou rebríčka sa stala rodinná firmaz Lužianok neďaleko Nitry, ktorá už od roku 1991 dodáva a produkuje materiál pre vodohospodárske stavby a patrí k významným slovenským hráčom v tomto segmente.V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila spoločnosťz Banskej Štiavnice, ktorá predáva kvalitné kožené puzdrá a podarilo sa jej presadiť na lukratívnom, no zároveň extrémne konkurenčnom americkom trhu. Na druhé miesto sa výsledkami prepracovala spoločnosť, ktorá poskytuje svojim klientom služby v oblasti online marketingu. Žilinská spoločnosťje výrobca barefoot obuvi a ergonomických nosičov a získala v regióne stredného Slovenska 3. pozíciuZ druhej pozície v minulom roku sa na čelo rebríčka na východnom Slovensku umiestnila firma, ktorá sa špecializuje na expresné transporty a manažuje overenú sieť partnerov s viac ako 4 000 autami. 2. miesto patrí spoločnosť, ktorá sa inováciami a novými riešeniami snaží vyše 20 rokov poskytovať ekologické riešenia pre nakladanie s odpadmi.Tretiu pozíciu získala spoločnosť, ktorá viac ako 25 rokov pôsobí v oblasti predaja medicínskych zariadení na domácu starostlivosť.získala spoločnosťRebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 2 – 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania."Malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Tie, ktoré sme ocenili tento rok, majú šancu zásadne vyrásť a dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy,” povedal na slávnostnom odovzdávaní cien Martin Chocholáček, viceprezident spoločnosti Enterprise Investors Juraj Porubský, šéfredaktor magazínu Forbes, k oceneniu dodal: "Som rád, že máme opäť možnosť odovzdať ocenenia najlepším malým a stredným firmám. Práve v ťažkých časoch, ktorými firmy prechádzali v poslednom čase, je dôležité hľadať dobrý dôvod na oslavu. Chcem zdôrazniť, že ocenené firmy sú malé giganty. Malé, pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti. A giganty, pretože vidíme ich význam v budúcnosti."Súčasťou vyhlasovania výsledkov je každý rok popoludňajšia konferencia, na ktorej sa diskutuje napríklad aj o tom, ako manažovať rasť firiem či ako plánovať v neistých časoch. Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 155 spoločností a predali 137 spoločností.Forbes Slovensko je biznisový mesačník z vydavateľstva Barecz & Conrad Media. Na Slovensku vychádza od roku 2010 a podľa údajov ABC auditu je najúspešnejším ekonomickým periodikom na Slovensku. Barecz & Conrad Media titul úspešne vydáva od roku 2011 v českej mutácii a od roku 2013 aj v Maďarsku. Vydavateľ prevádzkuje tiež online platformy forbes.sk, forbes.cz a forbes.hu.K tradícii Forbesu patria pravidelné rebríčky a špeciály ako Najbohatší ľudia Slovenska a sveta, 30 pod 30, Top rodinné firmy Slovenska, Top influenceri a mnohé ďalšie.Magazín Forbes začal vychádzať v USA v roku 1917. Dnes vychádza celkovo v 45 edíciách po celom svete.Informačný servis