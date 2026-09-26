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26. septembra 2026

Výskum pri Rimavskej Sobote odhaľuje históriu územia. Objavili objekty, ktoré predbežne datujú do 15. až 16. storočia


Tagy: archeologické nálezy Archeologický výskum Archeológovia Priemyselný park Rimavská Sobota

Archeológovia objavili prvé nálezy na Kľačianskych lúkach. Archeológovia v expanznej časti Priemyselného parku Rimavská ...



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134075078_3726019000752114_3573888997708586754_n e1703076914340 676x353 26.9.2026 (SITA.sk) - Archeológovia objavili prvé nálezy na Kľačianskych lúkach.


Archeológovia v expanznej časti Priemyselného parku Rimavská Sobota priniesli prvé zistenia. Nálezy približujú históriu územia z prelomu 15. a 16. storočia. Archeologický výskum v lokalite Kľačianske lúky tak spresňuje obraz o využívaní tejto lokality našimi predkami.

Ako priblížila spoločnosť MH Invest, expertom sa podarilo zachytiť výrazný objekt už na prvej záujmovej ploche z desiatich, ktoré budú na základe geofyzikálnych meraní a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici postupne preskúmané archeologickým tímom.

Nález môže byť ťažobnou jamou alebo brodom


Objekt na prvej ploche podľa odborníkov vytvára zatiaľ priestor pre dve možné interpretácie. Prvotné zistenia naznačujú, že môže ísť buď o ťažobnú jamu, ktorá mohla súvisieť so získavaním bahennej železnej rudy, alebo o brod cez dnes už neznámy vodný tok.

„Druhé vysvetlenie sa opiera najmä o charakter podmáčaného prostredia a zistenú prítomnosť väčších kusov dreva, ktoré mohli spevňovať terén a uľahčovať prejazd vozov,“ priblížila spoločnosť s tým, že presnejšie odpovede prinesie až ďalšie vyhodnotenie terénnej dokumentácie a nálezov.

Objavili aj sídliskové objekty z 15. a 16. storočia


V rámci severne umiestnenej plochy č. 7 našli zase viaceré sídliskové objekty. Tie sa predbežne dajú datovať do 15. až 16. storočia, čo potvrdzuje, že Kľačianske lúky boli v období neskorého stredoveku a začiatkom novoveku osídlené alebo využívané na hospodárske aktivity. Podrobnejšie informácie o charaktere a spôsobe využívania tohto územia môže priniesť ďalší výskum.

„Archeologický výskum je od leta 2026 postupne realizovaný na území s rozlohou približne 23 hektárov. Aktuálne zemné práce spojené s odstraňovaním časti ornice napovedajú, že doterajšie vyššie uvedené zistenia o histórii územia v lokalite Kľačianske lúky zrejme nebudú posledné,“ uvádza MH Invest.

Ako spoločnosť podotkla, každý archeologický výskum je postupný a zdĺhavý proces, pri ktorom sa nálezy vyhodnocujú v širšom kontexte. Vzhľadom na to bude výskum v expanznom území Priemyselného parku Rimavská Sobota možné definitívne vyhodnotiť až po jeho ukončení. Komplexné vyhodnotenie, ktoré by mohlo priniesť ďalšie informácie o historickom vývoji lokality, zahŕňa nielen terénny výskum, ale aj detailné odborní spracovanie dokumentácie a všetkých nálezov.


Zdroj: SITA.sk - Výskum pri Rimavskej Sobote odhaľuje históriu územia. Objavili objekty, ktoré predbežne datujú do 15. až 16. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: archeologické nálezy Archeologický výskum Archeológovia Priemyselný park Rimavská Sobota
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