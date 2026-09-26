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26. septembra 2026

Washington a Peking zriadia komunikačný kanál pre incidenty s AI


Tagy: americko-čínske vzťahy americko-čínsky obchod APEC Konflikt USA - Irán umelá inteligencia (AI)

Trump a Si rokovali aj o vojne v Iráne a Hormuzskom prielive, ďalšie stretnutia ich čakajú v Šen-čene a Miami. Spojené ...



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trump_xi_41_83 676x450 26.9.2026 (SITA.sk) - Trump a Si rokovali aj o vojne v Iráne a Hormuzskom prielive, ďalšie stretnutia ich čakajú v Šen-čene a Miami.


Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou, oznámili po washingtonskom samite obe strany.

Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga neprinieslo zásadný prielom, zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami.

AI pod kontrolou


Si zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za „stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA“.

Čína zároveň súhlasila, že v rokoch 2027 a 2028 dovezie zo Spojených štátov najmenej desať miliónov ton uhlia.

Aj tovar, aj pandy


Krajiny sa dohodli aj na výhodnejšom colnom režime pre „necitlivý tovar“ v hodnote 30 miliárd dolárov v každom smere. Do americkej zoologickej záhrady majú pricestovať aj dve pandy.

„Dosiahli sme veľký pokrok, veľmi pozitívny pre obe krajiny,“ povedal Trump.

Lídri potvrdili ďalšie stretnutia na novembrovom samite APEC v čínskom Šen-čene a na decembrovom samite G20 v Trumpovom rezorte Doral v Miami.

V otázke Iránu nastane pokrok


Trump a Si rokovali aj o americko-izraelskej vojne v Iráne a obnovení plavby cez Hormuzský prieliv. Americký prezident vyjadril presvedčenie, že v tejto otázke sa podarí dosiahnuť pokrok.

Počas návštevy Si absolvoval banket, vojenskú prehliadku a prehliadku Národného archívu, kde mu Trump ukázal Deklaráciu nezávislosti a americkú ústavu.


Zdroj: SITA.sk - Washington a Peking zriadia komunikačný kanál pre incidenty s AI © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-čínske vzťahy americko-čínsky obchod APEC Konflikt USA - Irán umelá inteligencia (AI)
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