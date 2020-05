Výskum: Slováci chcú laboratórne testy na koronavírus. Testovanie na protilátky by malo byť súčasťou preventívnych prehliadok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2020 -Strata či zníženiu príjmu, domáce vyučovanie, izolácia. S pandémiou koronavírusu sa do života ľudí vniesla neistota. Mnohí sa obávajú, že sa to môže zopakovať. Takmer polovica – až 42,5 % ľudí očakáva, že príde na jeseň druhá vlna koronavírusu. Vyplýva to z májového prieskumu Alpha medical. Na vzorke tisíc respondentov ho zrealizovala prieskumná agentúra AKO.Najväčšie obavy z návratu pandémie koronavírusu majú najmä aktívni ľudia vo veku medzi 50 až 65 rokmi (48%) nasledovaní pracujúcimi vo veku 34 až 49 rokov (47%). A samozrejme tam, kde bolo v prvej vlne najviac chorých na COVID-19, teda obyvatelia Nitrianskeho kraja (49%), Bratislavčania (46%) a Prešovčania (45%)."Ide o ľudí, ktorí boli najviac postihnutí zatvorením ekonomiky. Niet sa preto čo čudovať, že majú obavy a tiež, že by chceli vedieť, ako na tom sú. Až 48,7% opýtaných v našom prieskume by malo záujem absolvovať test na protilátky," vysvetľuje Peter Lednický, generálny riaditeľ siete laboratórií Alpha medical. Navyše môže byť táto obava podporená aj bežnou chrípkovou sezónou, kde budú mať nakazení podobné príznaky ako chorí na Covid-19.Zistila sa tiež súvislosť medzi obavou z príchodu druhej vlny koronavírusu a záujmom o testovanie. Väčšina z tých, ktorí sa obávajú druhej vlny koronavírusu by sa chcela dať testovať. Zaujímavosťou je, že aj medzi tými, ktorí sa absolútne neboja druhej vlny by sa chcela dobrovoľne otestovať až tretina respondentov.Agentúra zisťovala názor ľudí aj na presný laboratórny test z krvi na protilátky, vďaka ktorému sa dajú zachytiť aj aktívne prípady koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj tí, ktorí ochorenie prekonali v minulosti a ich telo si naň vytvorilo protilátky. Vďaka nemu sa dokáže krajina lepšie pripraviť na možnú druhú vlnu nákazy. Slováci by takéto testovanie privítali, keďže však v súčasnosti nie sú testy hradené z verejného zdravotného poistenia, robia sa len v malom množstve. "Z našej skúsenosti vieme aj to, že stále si veľa ľudí mýli PCR testy, ktoré slúžia na okamžité zistenie akútnej nákazy u pacienta s laboratórnymi testami na protilátky, ktoré ponúkajú širší rozsah informácií a umožňujú nám pozrieť sa aj do budúcnosti, či pacient toto ochorenie neprekonal niekedy v minulosti," dopĺňa Lednický."Treba začať s plošným presným laboratórnym testovaním na protilátky," je presvedčený aj Peter Lednický. "Dnes sa opäť spúšťajú preventívne prehliadky a ľudia z celého Slovenska začínajú navštevovať svojich lekárov a to je ideálna príležitosť,” dopĺňa.Využitie týchto pacientov by dalo podklad na lepšie poznanie epidemiologického stavu krajiny, plus by sa ušetrila aj časť nákladov, keďže pri mnohých preventívnych prehliadkach sa každému aj tak odoberá krv. "Ale čo je ešte dôležitejšie, ak by sme okrem pamäťových protilátok IgG zachytili aj výskyt protilátok akútnej fázy, dokázali by sme lepšie odhadnúť nástup druhej vlny a boli by sme na ňu oveľa lepšie pripravení," vysvetľuje Peter Lednický.Vedomosť o možnom návrate pandémie by podľa neho mohla výrazne pomôcť slovenskej ekonomike, ktorá už dnes trpí. "Vláda by vedela lepšie načasovať a aj prispôsobiť opatrenia, keďže by sme zistili, ktoré boli reálne najviac zasiahnuté oblasti v tejto vlne a aká je situácia v zraniteľných skupinách obyvateľov. Nemusela by trpieť celá výroba a služby, čím by sa dalo zachrániť množstvo pracovných miest," mieni Peter Lednický, podľa ktorého by test na koronavírus v rámci preventívnej prehliadky dával zmysel práve v tomto období, kým nie je k dispozícii liek, alebo vakcína.Výskum realizovala agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí v termíne od 12.5. do 15.5. metódou CATI.Informačný servis