Výskumníci niekoľko mesiacov na Ukrajine skúmali 27 ruských najmodernejších zbraňových systémov

Západ musí konať rýchlo

Rusko si našlo niekoľko metód

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Sprísnenie kontrol exportu by mohlo viesť k tomu, že by ruská armáda mohla byť neschopná prevádzkovať špičkové zbrane a komunikačné systémy, ktoré používa na Ukrajine.Takmer všetky moderné ruské vojenské systémy totiž závisia od mikroelektroniky vyrobenej na Západe. Poukazuje na to správa výskumníkov z britského Royal United Services Institute (RUSI), podľa ktorých si Moskva našla cestu, ako obísť sankcie a exportné kontroly.Ak by sa podarilo uzavrieť medzery, ruská armáda by mohla byť trvalo degradovaná, ale Západ musí konať rýchlo, informuje spravodajský portál BBC.Výskumníci z RUSI niekoľko mesiacov na Ukrajine skúmali 27 ruských najmodernejších zbraňových systémov, či už skonfiškovaných, zneškodnených alebo opustených. Zistili, že v nich je najmenej 450 rôznych druhov unikátnych v zahraničí vyrobených komponentov, zväčša vyrobených v USA, ale aj v iných západných krajinách.V ruských zbraňových systémoch sa na bojisku objavujú produkty známych značiek, ako sú Sony a Texas Instruments. Neexistujú ale žiadne náznaky, že by sa tieto firmy podieľali na odosielaní komponentov do Ruska.Vedúci výskumný pracovník v RUSI a jeden z autorov správy Jack Watling pre BBC uviedol, že ak sa Rusku trvalo zablokuje prístup k citlivým komponentom, „Rusi nebudú môcť doplniť arzenál vybavenia, ktoré minuli na Ukrajine". Západné komponenty sú dôležité pre zariadenia využívané pri delostreleckých či raketových útokoch, podotklo.Rusko si zjavne našlo niekoľko metód, ako zaobstarať potrebné komponenty. Jednou je tajná sieť, ktorá existuje v určitej forme už od čias Sovietskeho zväzu, prevádzkujú ju ruskí spravodajskí dôstojníci a využíva medziľahlé prepravné uzly ako Hongkong a Malajzia.Niektoré spoločnosti, ktoré exportujú tieto dôležité súčiastky, tiež nevedia, kto je konečný používateľ. Niektoré zase nekladú veľa otázok, doplnil Watling.