Výskyt osýpok v Európe v prvom polroku 2019 prudko vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 30. augusta (TASR) - Výskyt osýpok sa v Európe v prvej polovici roku 2019 prudko zvýšil, pričom až štyri európske štáty stratili status krajiny, kde bolo toto vysoko infekčné vírusové ochorenie odstránené. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Od januára zaznamenali v 48 krajinách Európy 90.000 prípadov osýpok, pričom až 80 percent z nich sa vyskytlo v štyroch krajinách: v Rusku, Gruzínsku, Kazachstane a na Ukrajine.Ukrajina, ktorá sa na celkovom počte prípadov v týchto krajinách podieľa až 60 percentami, začala medzitým v tejto súvislosti už s ráznymi protiopatreniami.Podľa slov Siddhárthu Dattu z regionálnej kancelárie WHO v Európe zahŕňajú tieto opatrenia "očkovania v školách, ako aj vakcináciu brancov a zdravotníckych pracovníkov".Status krajiny, kde boli eliminované osýpky, by mali na základe údajov z roku 2018 stratiť aj Británia, Grécko, Albánsko a Česko.Osýpky patria medzi mimoriadne nákazlivé ochorenia a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi — stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie, ako sú zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.