 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2025

Výsledky českých volieb 2025: VO VOĽBÁCH v Českej republike ZVÍŤAZILO OPOZIČNÉ HNUTIE ANO



Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje ČSÚ.



Výsledky českých volieb 2025: VO VOĽBÁCH v Českej republike ZVÍŤAZILO OPOZIČNÉ HNUTIE ANO

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok. 24hod.sk o tom informuje s odvolaním sa na Český štatistický úrad, televíziu CNN Prima News a server Novinky.cz.


Po sčítaní viac ako 95,14 percenta okrskov má ANO 35,46 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s podporou 22,66 percenta voličov. Na treťom mieste sú Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,01 percenta hlasov, nasledovaní Pirátmi so ziskom 8,58 percenta. Hnutie SPD získalo 7,94 percenta a po prvý raz sa do snemovne dostali aj Motoristi so 6,84 percenta hlasov.

Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR zrejme skončí hnutie Stačilo! so ziskom 4,40 percenta hlasov.

Líder pražskej kandidátky ANO Havlíček už po príchode do štábu hnutia pre médiá uviedol, že diskusie o spolupráci sa zrejme začnú už v sobotu večer. Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami. „Netajili sme sa tým, že sú nám blízki,“ povedal reportérom.

Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje ČSÚ.

Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14.800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.

V predošlých voľbách do dolnej komory Parlamentu ČR v roku 2021 zaznamenali volebnú účasť 65,43 percenta. O hlasy voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD.


