 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Rada KDH víta schválenú novelizáciu ústavy, uzniesla sa na viacerých veciach – VIDEO, FOTO


Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) víta schválenú novelizáciu ústavy. Vyplýva to z uznesení, ktoré ...



67b09b529e89b030156482 676x488 4.10.2025 (SITA.sk) - Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) víta schválenú novelizáciu ústavy. Vyplýva to z uznesení, ktoré prijala na svojom stretnutí v Poprade. Podľa nej táto novela vychádza z konzervatívnych hodnôt a programu hnutia, ktoré presadzujú už 35 rokov.


"Prijaté zmeny v ústave posilňujú ochranu ľudskej dôstojnosti. Rada KDH vyjadruje poďakovanie predsedovi hnutia, členom predsedníctva a prizvaným expertom za kvalitnú prípravu novely ústavy a poslancom Národnej rady SR, ktorí za ňu hlasovali," uviedlo KDH.

Jasná alternatíva


Rada hnutia sa tiež uzniesla na tom, že podporuje predsedníctvo kresťanských demokratov v úsilí o demokratickú výmenu vlády. Súčasná vláda podľa nej vážne ohrozuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska a nedokáže spravovať krajinu v záujme budúcich generácií.

Rovnako podľa KDH nevie garantovať rovnosť pred zákonom, chrániť rodiny a vytvárať podmienky pre konkurencieschopnú ekonomiku. "KDH je jasnou konzervatívnou a demokratickou alternatívou tejto vládnej koalície," prízvukovala Rada KDH.

Na 80 percent šlo o návrh KDH


Predseda KDH Milan Majerský na tlačovej besede doplnil, že Rada KDH sa uzniesla na viacerých veciach. Zdôraznil poďakovanie tým, ktorí podporili novelizáciu ústavy. Prízvukoval tiež, že nešlo o vládny návrh, ale na 80 percent návrh KDH.

Návrh podľa jeho slov mohli podporiť s čistým svedomím práve vďaka tomu, že sa doň dostalo mnoho z ich pozmeňujúcich návrhov. "Nehlasovali sme my za návrh Smeru, ale Smer hlasoval za náš návrh," tvrdil šéf KDH.

Venovali sa aj diskriminácii na školách


Venovali sa tiež diskriminácii detí na súkromných a cirkevných školách, téme sa KDH chce ďalej intenzívne venovať. Plánujú aj protest proti návrhu z dielne ministerstva školstva, ktorý navrhuje zmeny vo financovaní cirkevných a súkromných škôl. KDH tento návrh opakovane kritizovalo aj v minulosti, rezort školstva sa proti ich tvrdeniam opakovane vymedzil.

KDH je tiež za to, aby bola transakčná daň kompletne zrušená, plánujú vyvíjať aj aktivity na dosiahnutie tohto cieľa. Majerský kritizoval aj nápad využiť eurofondy na energopomoc. Vyzývajú vládu aj na odpútanie sa od ruských energií, ochranu pred dronovými hrozbami, adresnosť energopomci, odblokovanie eurofondov pre samosprávy či schválenie 19. balíka protiruských sankcií.

Podľa Majerského je v tejto chvíli predčasné hovoriť o tom, kto bude skladať najbližšiu vládu. Do volieb sú dva roky, KDH podľa jeho slov ide svojou cestou. Vyjadril sa tiež, že to bude závisieť aj od volebných výsledkov.


Zdroj: SITA.sk - Rada KDH víta schválenú novelizáciu ústavy, uzniesla sa na viacerých veciach – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

