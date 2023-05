Výsledky Junior Internet AMAVET 2023 - súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2023 sa uskutočnilo 28. a 29. apríla 2023 v Bratislave. Už 18 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce vybrala odborná hodnotiaca komisia na celoslovenské finále.

Prvý ročník sa konal v roku 2006. Na 18. ročníku organizátori v Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) ponúkli zmerať si sily s rovesníkmi (ZŠ a SŠ) v šiestich kategóriách. Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT odprezentovali autori prezenčne v Bratislave a prostredníctvom živého prenosu na Youtube AMAVET.

Do tohtoročnej súťaže prihlásili žiaci základných a stredných škôl 317 projektov. Po vyhodnotení základného kola do finále súťaže postúpilo 60 žiakov s 51 projektami.

Finalisti mali presne stanovený čas 3,5 minúty na prezentáciu svojej tvorby. Po každej prezentácii nasledoval priestor na otázky a diskusiu s členmi hodnotiacej komisie, ale aj divákmi, ktorí posielali otázky cez platformu sli.do. O úspechu projektu rozhodovala originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a zabezpečenie.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal David Pilarčík s projektom It is here. IsItHere je aplikácia na verejnú dopravu a zdieľanú mobilitu. IsItHere ponúka odchody prostriedkov verejnej dopravy už v 4 mestách v Bratislave, Nitre, Trenčíne a v Žiline. Postavená na Nuxt.js, Ionic a Capacitor.js. Tak poďte s nami na cestu! IsItHere.sk

Zaujímavosti z 18. ročníka:

Najmladším účastníkom konferencie bol dvanásťročný súťažiaci, ktorý prezentoval projekt v kategórii Junior WEB,

dievčatá mali na finále súťaže zastúpenie 28,3% (do finále sa prebojovalo 17 dievčat a 43 chlapcov),

najviac dievčat bolo ocenených v kategóriách JuniorTEXT (3), JuniorDESIGN- mladší žiaci (3).

Cez sli.do bolo odoslaných 373 otázok.

Súťažnú konferenciu JUNIOR INTERNET AMAVET podporili ako Hlavní partneri: Nadácia SPP, Nadácia Allianz a Nadácia ESET.

Ján Nemec

Výsledková listina

JuniorWEB – základná škola

1.Andrej Zvarík (Block Blix)

2.neudelené

3. Santiago Jakub Ďuriš (JUST BAND)

JuniorWEB – stredná škola

1. David Gemerský (GlowHost.cz)

2. Šimon Farkaš (Wellnesso)

3. Tomáš Takács, Alexander Jakub Moravčík a Vladyslav Titarenko (AMOS)

Špeciálne ocenenie: Dávid Barič (Systém na vzdialené ovládanie školského rozhlasu)

JuniorDESIGN – základná škola

1. Júlia Štupáková (character design)

2. Nela Petricová (Tiché víťazstvo, Muž s hadom)

3. neudelené

Špeciálne ocenenie: Tatiana Zošiaková, Katarína Chrančoková, Alan Psotný (DESIGN a LOGÁ školských novín)

JuniorDESIGN – stredná škola

1. Vladyslav Titarenko (Design Portfolio 22/23)

2. Samuel Mieč (mieč_juniorDESIGN)

3. Juraj Horváth (JurajArt)

Špeciálne ocenenie: Lucia Cervová (Cervova_JuniorDesign)

JuniorAPP

1. David Pilarčík (IsItHere)

2. Maximilián Cverdeľ (Návestidlá)

3. Tomáš Nosaľ, Marko Olejník, Ľubomír Durkáč (SPŠE ADVENTURE & AETERNIX HUB)

Špeciálne ocenenie: Damián Čopík, Adrián Hamar (Double Down)

JuniorLEARN

1. Tomáš Varga (GLAarchiv)

2. Radoslav Záhumenský (MediaRZ - Youtube kanál Turzovky)

3. Marián Lukáč a Monika Lukáčová (Mizofónia)

Špeciálne ocenenie: Peter Bagin, Barbora Vangoríková, Dominik Kováčik (DEMILEARN)

JuniorTEXT na tému „Ako prežijem túto dobu?“

1. Sarah Birošová (Ozveny 24. storočia)

2. Erika Vráblová (Ako na horskej dráhe)

3. Tamara Novotná (Keby každý mal babičku...)

Špeciálne ocenenie: Lujza Lea Lavriková (Ako to mám prežiť!)

JuniorBLOG

1. neudelené

2. Ráchel Bučeková (Denník v oblakoch)

3. Samuel Roštár (SR Planes)

Špeciálne ocenenie: Andrej Kubík a Samuel Chebeň (Utajená havária bombardéra)

Špeciálna cena dekana FIIT STU – prijatie na školu bez prijímacieho pohovoru

1. Dávid Barič (Systém na vzdialené ovládanie školského rozhlasu)

2. Peter Hrčka (Webová stránka o počítačovej grafike)

3. Tomáš Varga (GLAarchiv)

Absolútny víťaz JUNIOR INTERNET​

Dávid Pilarčík​ (IsItHere​)