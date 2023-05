LABYRINTFEST Nitra 2023 začal s predaj vstupeniek - Desmod, Teatro Tatro, Mária Čírová, Anna Polívková a ďalší

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LABYRINTFEST-Nitra-2023?IDPartner=60

LABYRINTFEST Nitra 2023- Anna Polívková - Proslov

Slávnostný večer, bola jej udelená cena. Mala by rečniť, povedať niečo naozaj dôležité, zásadné, ovplyvniť svet, prebudiť ľudstvo… Ale ako? A je to vôbec možné? A máme sa o to snažiť? Anna Polívková sa s humorom a sebairóniou stretla so svojou večnou dilemou – vyjadrovať sa slovami má v popise práce často, ale nebolo by lepšie, keby mlčala?

Koncerty a divadlo sa odohrajú aj v prípade daždivého počasia, preto prosíme v takom prípade aby si návštevníci doniesli pršiplášte ! Dáždniky sú zakázané z bezpečnostných dôvodov, ale aj z dôvodu, že návštevníkom za vami zabránia vo výhľade na pódium. Labyrint team

LABYRINTFEST Nitra 2023- Desmod

Skupina Desmod si zobrala LABYRINT FEST za svoj a zahrá na festivale ako minulý rok výnimočný koncert plný prekvapení.



Zase to bude niečo originálne čo sa nebude nikde opakovať.

LABYRINTFEST Nitra 2023 - TEATRO TATRO

KABARET –u m. humoristický, niekedy satirický program s hudobnými, speváckymi, tanečnými a scénickými výstupmi spojenými so sprievodným slovom; zábavný podnik s týmto programom.

KABARET TEATRO TATRO – pokus o návrat do čias, keď kabaret bol miestom bujarej zábavy, ale aj miestom, kde vznikali nové smery v umení.

Účinkujú: Vito Bednárik, Martin Geišberg, Róbert Jakab, Zuzana Konečná, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Lukáš Latinák, Kamil Mikulčík, Martin Nahálka, Peter Oszlík, Patrik Pačes, Agáta Spišáková, Peter Šimun

Správu aktualizujeme