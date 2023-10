Výsledky volieb načrtli možné koalície, karty v rukách drží Pellegrini

1.10.2023 - Neoficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb po zrátaní 99,90 % volebných okrskov vytvárajú predpoklady pre. Aká koalícia vznikne bude záležať najmä na rozhodnutí strany Hlas - SD Prirodzeným partnerom víťaznej strany Smer - SD , ktorá podľa prepočtov SITA získa, je Slovenská národná strana , ktorá by mala získať. Pokiaľ by do tejto koalície vstúpil Hlas - SD s, spolu by koalícia disponovalaPrípadná koalícia vedená Progresívnym Slovenskom , stranou SaS a sHlasu - SD by disponovalaĎalšou možnosťou je, že by sa KDH pridalo k trojkoalícii Smer - Hlas - SNS a umožnilo by tejto zostave získať 91 kresiel, čiže tesnú ústavnú väčšinu. Účasť koalície strán vedenej hnutím OĽaNO v akejkoľvek vládnej zostave je nepravdepodobná.