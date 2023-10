Sulík si počas volebnej noci nedával servítku pred ústa, Danka označil za výkvet politiky a Republiku poslal hulákať inde (video)

Výkvet slovenskej politiky

Najväčšiu kritiku dostal Matovič

1.10.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Richard Sulík po spočítaníokrskových zápisníc očakáva, že SaS by mohla nakoniec získať okoloplatných hlasov.„Zažili sme tu v Liberálnom dome už aj veselšie chvíle," povedal. Po tom, čo sa podľa neho udialo a aké boli turbulentné časy posledných 16 až 18 mesiacov, si myslí, že voliči SaS dali strane šancu a zároveň zdvihli varovný prst, aby to liberáli už robili poriadne.„Moja nádej je, že vypadne minimálne Republika , to by im prospelo, nech sa skľudnia a chodia si hulákať inde," povedal Sulík. Podľa neho by sa do parlamentu nemusel dostať ani „výkvet slovenskej politiky Andrej Danko ". Šéf liberálov zároveň skritizoval exit polly.„Sú kompletne zbytočné, sú to nejaké hauznumerá, to je nič," povedal. Obul sa aj do Demokratov . „Opojení svojím egoizmom nastúpili preto, že idú zabrániť prepadu hlasov a presne to spravili," zdôraznil.Najviac však Sulík skritizoval lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča . „Nepatrí do politiky, robil hnusnú kampaň. Bývalý premiér chodil a hulákal s tereňákom po uliciach, to je strašná hanba," povedal.Za ešte väčšiu hanbu Sulík považuje to, že sa na to "namotalo" deväť percent voličov. „Potom sa nečudujme, že to tu je taká džamahírija, ako je, že putujeme na chvost Európy," tvrdí Sulík. Matovič podľa neho nepriniesol do politiky nič, len rozdávanie peňazí.