Výsledok Hlasu v eurovoľbách ovplyvnila absencia Pellegriniho aj ideový posun k Smeru, uviedol sociológ Slosiarik (video)

10.6.2024 (SITA.sk) - Jedným z dôvodov horšieho výsledku strany Hlas-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu je absencia bývalého predsedu Petra Pellegriniho Pre agentúru SITA to skonštatoval sociológ Martin Slosiarik s tým, že v prípade Hlasu jeho voliči najčastejšie hovorili, že v parlamentných voľbách stranu volili práve pre jej lídra. Druhým faktorom podľa Slosiarika môže byť ideový posun strany bližšie k strane Smer-SD „Možno aj samotní voliči nevnímali taký rozdiel medzi Smerom a Hlasom," povedal Slosiarik. Pripomenul pritom, že Smer už v minulosti dokázal prebrať časť voličov svojich koaličných partnerov.„A ukazuje sa to tak pri Hlase ako aj pri SNS . Čiže nový predseda Hlasu-SD ( Matúš Šutaj Eštok , pozn. SITA) bude mať pred sebou veľmi ťažnú úlohu stabilizovať ten elektorát a ponúknuť im niečo, čím sa možno môžu od toho Smeru odlíšiť," dodal Slosiarik. Strana Hlas-SD získala vo voľbách do Európskeho parlamentu 7,18 percenta hlasov a zabezpečila si tak jedno poslanecké kreslo. To obsadí Branislav Ondruš