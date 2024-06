Zvolení poslanci za Smer vstúpia do europarlamentnej frakcie len za splnenia ich podmienok, uviedla Beňová 

Silný sociálny zámer

Rokovania s frakciami

10.6.2024 (SITA.sk) - Europoslanci za Smer-SD vstúpia do frakcie v Európskom parlamente , len ak splní ich podmienky. Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) s tým, že sú pripravení spolupracovať s niektorou z frakcií, no budú trvať na tom, aby frakcia rešpektovala ich program ako aj to, že na niektoré témy budú mať odlišný pohľad.„Ideme s jasnými predstavami o tom, ako má fungovať EÚ . Ideme s jasnou predstavou o tom, čo fungovalo zle, a čo musí fungovať lepšie na to, aby sa EÚ udržala ako hráč, ktorý je konkurencieschopný v globálnom rozmere a máme aj úplne jasne zadefinované podmienky, ktoré si chceme postaviť pri budúcej spolupráci s frakciami," uviedla Beňová.Dodala, že ich prioritou je, aby išlo o frakciu so silným sociálnym rozmerom, ktorá by súčasne rešpektovala, že sesterské a dcérske strany nemusia mať vždy rovnaký pohľad na dôležité témy.„Nemôže to byť tak, že frakcia bude očakávať, že my automaticky budeme súhlasiť so všetkým," dodala Beňová s tým, že ak sa nezhodnú s frakciou, ktorá momentálne v európskom parlamente ponúka sociálny pohľad, tak bude pre nich dôležitejšie obhajovať záujmy vlády a občanov Slovenska. Ako uviedla, nepôjde ani o krajnú ľavicu, ani o krajnú pravicu.„Ak sa stane, že zostaneme mimo frakcií, dáme včas vedieť. V tejto chvíli sme sa však zamerali na to, že chceme predostrieť svoje podmienky frakciám, s ktorými rokujeme. My chceme, aby podmienky rešpektovali," zdôraznila europoslankyňa.Súčasne dodala, že prácu vo frakciách nepreceňuje, pretože počas svojho pôsobenia v europarlamente videla, ako sa aj tie frakcie, ktoré sa v úvode vedeli dohodnúť, sa v konečnom dôsledku na dôležitých veciach dohodnúť neskôr nevedeli.