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26. októbra 2026
Výsledok izraelských volieb podľa Teheránu neovplyvní napätú situáciu na Blízkom východe
Iránske ministerstvo zahraničia zároveň označilo Netanjahuove predvolebné vyhrážky Teheránu za „prázdne hrozby“ a „prejav zúfalstva“. Výsledok
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26.10.2026 (SITA.sk) - Iránske ministerstvo zahraničia zároveň označilo Netanjahuove predvolebné vyhrážky Teheránu za „prázdne hrozby“ a „prejav zúfalstva“.
Výsledok izraelských parlamentných volieb podľa Iránu nebude mať vplyv na vzťahy medzi oboma krajinami ani na pretrvávajúce napätie v regióne, vyhlásil v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí.
„Pre nás je jedno, kto sa po týchto voľbách postaví na čelo režimu, ktorý do nášho regiónu priniesol len násilie a masakre,“ povedal Bakáí počas pravidelného brífingu.
Izraelčania budú v utorok voliť nový parlament v čase rastúcich hrozieb zo strany Izraela a USA týkajúcich sa možného obnovenia útokov na Irán. Súčasný premiér Benjamin Netanjahu v predvolebnej kampani opakovane tvrdí, že trvalé odstránenie iránskej hrozby si vyžaduje zmenu režimu v Teheráne. V nedeľu televízii Channel 14 povedal, že „nariadil Mosadu a Izraelským obranným silám zvrhnúť iránsky režim“.
Hovorca iránskeho rezortu diplomacie tieto výroky odmietol ako „prázdne hrozby“ a označil ich za „prejav zúfalstva“.
Voľby v Izraeli sa konajú necelé dva týždne potom, ako americký prezident Donald Trump verejne podporil Netanjahua a vyzval izraelských voličov, aby mu umožnili získať ďalší mandát. Netanjahu vedie mimoriadne tesný volebný súboj, pričom bezpečnostná politika a vzťahy s Iránom patria medzi hlavné témy kampane.
Zdroj: SITA.sk - Výsledok izraelských volieb podľa Teheránu neovplyvní napätú situáciu na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledok izraelských parlamentných volieb podľa Iránu nebude mať vplyv na vzťahy medzi oboma krajinami ani na pretrvávajúce napätie v regióne, vyhlásil v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí.
„Pre nás je jedno, kto sa po týchto voľbách postaví na čelo režimu, ktorý do nášho regiónu priniesol len násilie a masakre,“ povedal Bakáí počas pravidelného brífingu.
Izraelčania budú v utorok voliť nový parlament v čase rastúcich hrozieb zo strany Izraela a USA týkajúcich sa možného obnovenia útokov na Irán. Súčasný premiér Benjamin Netanjahu v predvolebnej kampani opakovane tvrdí, že trvalé odstránenie iránskej hrozby si vyžaduje zmenu režimu v Teheráne. V nedeľu televízii Channel 14 povedal, že „nariadil Mosadu a Izraelským obranným silám zvrhnúť iránsky režim“.
Hovorca iránskeho rezortu diplomacie tieto výroky odmietol ako „prázdne hrozby“ a označil ich za „prejav zúfalstva“.
Voľby v Izraeli sa konajú necelé dva týždne potom, ako americký prezident Donald Trump verejne podporil Netanjahua a vyzval izraelských voličov, aby mu umožnili získať ďalší mandát. Netanjahu vedie mimoriadne tesný volebný súboj, pričom bezpečnostná politika a vzťahy s Iránom patria medzi hlavné témy kampane.
Zdroj: SITA.sk - Výsledok izraelských volieb podľa Teheránu neovplyvní napätú situáciu na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
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