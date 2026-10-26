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 24hod.sk    Zo zahraničia

26. októbra 2026

Výsledok izraelských volieb podľa Teheránu neovplyvní napätú situáciu na Blízkom východe


Tagy: iránsky režim izraelské parlamentné voľby Izraelský premiér Napätie na Blízkom východe

Iránske ministerstvo zahraničia zároveň označilo Netanjahuove predvolebné vyhrážky Teheránu za „prázdne hrozby“ a „prejav zúfalstva“. Výsledok



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israel_elections_72341 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Iránske ministerstvo zahraničia zároveň označilo Netanjahuove predvolebné vyhrážky Teheránu za „prázdne hrozby“ a „prejav zúfalstva“.


Výsledok izraelských parlamentných volieb podľa Iránu nebude mať vplyv na vzťahy medzi oboma krajinami ani na pretrvávajúce napätie v regióne, vyhlásil v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí.

Pre nás je jedno, kto sa po týchto voľbách postaví na čelo režimu, ktorý do nášho regiónu priniesol len násilie a masakre,“ povedal Bakáí počas pravidelného brífingu.

Izraelčania budú v utorok voliť nový parlament v čase rastúcich hrozieb zo strany Izraela a USA týkajúcich sa možného obnovenia útokov na Irán. Súčasný premiér Benjamin Netanjahu v predvolebnej kampani opakovane tvrdí, že trvalé odstránenie iránskej hrozby si vyžaduje zmenu režimu v Teheráne. V nedeľu televízii Channel 14 povedal, že „nariadil Mosadu a Izraelským obranným silám zvrhnúť iránsky režim“.

Hovorca iránskeho rezortu diplomacie tieto výroky odmietol ako „prázdne hrozby“ a označil ich za „prejav zúfalstva“.

Voľby v Izraeli sa konajú necelé dva týždne potom, ako americký prezident Donald Trump verejne podporil Netanjahua a vyzval izraelských voličov, aby mu umožnili získať ďalší mandát. Netanjahu vedie mimoriadne tesný volebný súboj, pričom bezpečnostná politika a vzťahy s Iránom patria medzi hlavné témy kampane.


Zdroj: SITA.sk - Výsledok izraelských volieb podľa Teheránu neovplyvní napätú situáciu na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim izraelské parlamentné voľby Izraelský premiér Napätie na Blízkom východe
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