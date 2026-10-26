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26. októbra 2026

Trump povedal, že Nórsko sa zmenilo na zas**nú dieru


Tagy: Nobelova cena za mier

Vyjadril tak svoju nespokojnosť s tým, že ho opakovane obišli pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier. Americký prezident Donald Trump v nedeľu večer vyhlásil, že ...



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trump_2_827 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Vyjadril tak svoju nespokojnosť s tým, že ho opakovane obišli pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu večer vyhlásil, že Nórsko „ je na nič“, keď ostro kritizoval to, že ho opakovane prehliadli pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier. Informuje o tom web Politico.

Napriek tomu, že začal vojnu s Iránom a zajal venezuelského vodcu, Trump sa dôrazne prezentuje ako mierotvorca a tvrdí, že počas svojho druhého funkčného obdobia vyriešil najmenej osem konfliktov.

Trump: Nórsko je na nič


Nobelov výbor so sídlom v Osle ho však dvakrát obišiel. V roku 2025 udelil cenu venezuelskej opozičnej líderke Maríi Corine Machadovej a tento rok juhoafrickej právničke Navi Pillayovej za jej úsilie o presadzovanie mieru a medzinárodného práva.

„A čo ja? Takže Nórsko nemám v láske. Úprimne povedané, Nórsko je na nič. Nórsko sa vlastne zmenilo na zas**nú dieru,“ vyhlásil americký prezident počas prejavu na predvolebnom zhromaždení v Port Huron v Michigane.

„Spolupracujeme s Dánskom, je to dobrá krajina, dobrá, príjemná krajina. Ak chce niekto z Dánska prísť do našej krajiny, som za. Ale musím vám povedať, že ľudí zo Somálska... Tých už mám dosť. Mám ich dosť. Oveľa radšej mám Dánsko. Dánov prijmeme. Švédsko, Nórsko... To si nemyslím, pretože som nedostal Nobelovu cenu, aj keď som to ukončil. Takže nechcem nikoho z Nórska. Nechcem mať s Nórskom nič spoločné,“ pokračoval Trump.

Nobelov výbor je nezávislý


Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide reagoval na Trumpove slová a zopakoval, že Nobelov výbor je nezávislý. „Veľmi dobre vie, že Nobelov výbor je nezávislý. Pripomenuli sme mu to, pre prípad, že by sa niekto pýtal, a stále to tak je,“ povedal Eide v pondelok nórskej spravodajskej stanici NRK.

Machadová v januári darovala svoju zlatú medailu Trumpovi. „Povedala: ‚Nemôžem uveriť, že som ju dostala. Mal by ju dostať prezident Trump,‘ a dala mi svoju Nobelovu cenu za mier. Bolo to od nej veľmi milé. Naozaj veľmi milé. Na to nezabudnem. Bolo to veľmi milé,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že Nórsko sa zmenilo na zas**nú dieru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nobelova cena za mier
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