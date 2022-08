Vyslovenie dôvery Hegerovej vláde je jediný spôsob ako ukončiť koaličné divadlo, tvrdí Drucker

Tlak na premiéra Hegera

Ukončenie koaličného divadla

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker je presvedčený, že všetky strany by mali vyzvať premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), abyDrucker je rád, že na jeho vyzvanie zareagovala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a pripojila sa tak k výzve. Podľa predsedu Druckera je to jediný spôsob, ako zistiť, kto bude na Slovensku vládnuť.Doplnil, že na výzvu by mali zareagovať všetky parlamentné strany. V tlačovej správe o tom informoval tím Dobrá voľba a Umiernení.„Vyzývame všetky ostatné politické strany, aby sa k tlaku na premiéra Hegera pridali," uviedol Drucker a upozornil, že „vláda dvojkoalície OĽaNO a Sme rodina a fakticky neexistujúcej strany Za ľudí je nelegitímna."Podľa predsedu Dobrej voľby a Umiernených nedal nikto dôveru takejto vláde. Drucker uvažuje, či po odchode strany Sloboda a Solidarita (SaS) bude existovať vládna väčšina.„Je to jednoduchý, ústavne čistý a poctivý spôsob, ako ukončiť koaličné divadlo. Ľudia majú právo vedieť, či existuje vládna väčšina a ktorí poslanci ju budú tvoriť," doplnil predseda Dobrej voľby a Umiernených.