Vysoká škola výtvarných umení oslavuje 70. výročie svojho založenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho založenia. Jej vznik sa viaže s dátumom 9. júna 1949. TASR o tom informovala PR manažérka VŠVU Barbora Komarová.Pri tejto príležitosti organizuje vedenie vysokej školy viacero podujatí, ktoré by mali toto jubileum nielen pripomínať, ale zároveň tiež širokému publiku ukázať súčasnú podobu a fungovanie tejto najstaršej vzdelávacej inštitúcie umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku.priblížila Komarová. Ateliéry budú otvorené od 9.00 do 18.00 h.Koncom mája a začiatkom júna sa bude konať festival Diplom 2019, ktorý zastrešuje všetky výstavy záverečných magisterských prác študentov, usporiadaných nielen na pôde samotnej školy, ale aj v rôznych galériách a inštitúciách v Bratislave. Verejné obhajoby diplomových prác budú 5. júna od 9.00 h.Oslavy vyvrcholia v piatok 7. júna, keď sa uskutoční slávnostné odovzdávanie titulov doctor honoris causa, uvedenie nových publikácií, ako aj vernisáž výstavy prác študentov a absolventov školy.uviedla Komarová.V Galérii Umelka bude o 18.00 h otvorená výstava s názvom Y, ktorá predstaví vybrané práce študentov a absolventov školy za posledné štyri roky. Uvedené budú aj dve nové publikácie. Jednou z nich bude kniha Archívna správa o Vysokej škole výtvarných umení 1949 – 1989 od Ivy Dejovej. Druhá s názvom Take Care, koncipovaná kurátormi výstavy Y, bude obsahovať texty vybraných, generačne príbuzných teoretikov, umelcov či iných profesionálov z rôznych odborov.