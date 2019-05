Jarná únava nie je choroba, no komplikuje život, tvrdí odborníčka

Ilustračná snímka. Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bratislava 20. mája (TASR) - S nepríjemnými príznakmi jarnej únavy sa stretne 50 až 70 percent ľudí. Jarná únava nie je choroba, no nedostatok energie, vyčerpanosť po psychickej či fyzickej stránke dokáže skomplikovať život. Fyziologička z Univerzity Komenského Katarína Babinská upozorňuje, že na jar sa treba zdravo a pestro stravovať a konzumovať výživovo hodnotné potraviny bohaté na chýbajúce vitamíny, minerály, vlákninu a fytochemikálie.Proti jarnej únave pomáha bojovať aj pohyb.priblížila Babinská. Ideálnym nápojom je podľa nej voda či stolové minerálne vody.uviedla odborníčka na výživu.Ovocie a zelenina v rôznej podobe by mali byť súčasťou každého denného pokrmu. V zdravej strave by nemali chýbať celozrnné obilninové výrobky, rastlinné oleje, orechy a rovnako zelené vňate, strukoviny či kyslomliečne výrobky.Pri pohybe nie sú dôležité intenzívne výkony, ale najmä pravidelnosť. Pre zabránenie jarnej únave sa treba pohybovať podľa možnosti každý deň a na čerstvom vzduchu, no zároveň si dopriať aj dostatok spánku a odpočinku. Účinným prostriedkom je otužovanie, sauna či joga.Príčiny jarnej únavy nie sú doteraz známe.vysvetľuje Babinská.doplnila. V zimnom období tiež na ľudí častejšie útočia choroby a podľa Babinskej sa oslabený organizmus ťažšie vyrovnáva so zmenami počasia.