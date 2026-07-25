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25. júla 2026
Vysoké Tatry bojujú o prestížny titul. Stali sa finalistom v ankete britského magazínu Wanderlust
Tagy: Vysoké Tatry Wanderlust
Ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii. Vysoké Tatry budú ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii.
Vysoké Tatry budú bojovať o titul Najžiadanejší región Európy. Prestížny britský cestovateľský magazín Wanderlust ich totiž zaradil medzi finalistov v kategórii „The Most Desirable Region in Europe“ v rámci Wanderlust Reader Travel Awards 2026.
Ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii, pričom o víťazovi budú rozhodovať samotní čitatelia magazínu. Každoročne sa do tohto hlasovania zapojí viac ako 200-tisíc cestovateľov.
Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková podotkla, že už samotná nominácia znamená pre Tatry medzinárodné uznanie. „Potvrdzuje, že náš región patrí medzi destinácie, ktoré oslovujú návštevníkov nielen v strednej Európe, ale aj na významných zahraničných trhoch. Veríme, že aj vďaka podpore verejnosti sa nám podarí získať ďalšie prestížne ocenenie,“ dodala Blašková.
Úspech Tatier by neznamenal len prestížne medzinárodné ocenenie, ale bol by aj impulzom pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a zviditeľnenie Slovenska po celom svete.
Hlasovanie o Najžiadanejší región Európy bude otvorené do 27. októbra a víťazov vyhlásia 4. novembra počas galavečera pri príležitosti svetového veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market London. Oblastná organizácia Región Vysoké Tatry pripomenula, že Tatry už v minulosti dosiahli viacero medzinárodných úspechov. Nominácia magazínu Wanderlust tak potvrdzuje rastúce renomé medzi európskymi aj svetovými cestovateľmi.
„Organizátori oceňujú destinácie, ktoré ponúkajú autentické zážitky, kvalitnú turistickú infraštruktúru a zodpovedný prístup k rozvoju cestovného ruchu,“ priblížila organizácia a vyzvala priaznivcov hôr, návštevníkov aj domácich, aby Tatry podporili a pomohli im získať titul Najžiadanejší región Európy 2026.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry bojujú o prestížny titul. Stali sa finalistom v ankete britského magazínu Wanderlust © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysoké Tatry budú bojovať o titul Najžiadanejší región Európy. Prestížny britský cestovateľský magazín Wanderlust ich totiž zaradil medzi finalistov v kategórii „The Most Desirable Region in Europe“ v rámci Wanderlust Reader Travel Awards 2026.
Rozhodnú státisíce cestovateľov
Ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii, pričom o víťazovi budú rozhodovať samotní čitatelia magazínu. Každoročne sa do tohto hlasovania zapojí viac ako 200-tisíc cestovateľov.
Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková podotkla, že už samotná nominácia znamená pre Tatry medzinárodné uznanie. „Potvrdzuje, že náš región patrí medzi destinácie, ktoré oslovujú návštevníkov nielen v strednej Európe, ale aj na významných zahraničných trhoch. Veríme, že aj vďaka podpore verejnosti sa nám podarí získať ďalšie prestížne ocenenie,“ dodala Blašková.
Úspech Tatier by neznamenal len prestížne medzinárodné ocenenie, ale bol by aj impulzom pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a zviditeľnenie Slovenska po celom svete.
Hlasovanie potrvá do konca októbra
Hlasovanie o Najžiadanejší región Európy bude otvorené do 27. októbra a víťazov vyhlásia 4. novembra počas galavečera pri príležitosti svetového veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market London. Oblastná organizácia Región Vysoké Tatry pripomenula, že Tatry už v minulosti dosiahli viacero medzinárodných úspechov. Nominácia magazínu Wanderlust tak potvrdzuje rastúce renomé medzi európskymi aj svetovými cestovateľmi.
„Organizátori oceňujú destinácie, ktoré ponúkajú autentické zážitky, kvalitnú turistickú infraštruktúru a zodpovedný prístup k rozvoju cestovného ruchu,“ priblížila organizácia a vyzvala priaznivcov hôr, návštevníkov aj domácich, aby Tatry podporili a pomohli im získať titul Najžiadanejší región Európy 2026.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry bojujú o prestížny titul. Stali sa finalistom v ankete britského magazínu Wanderlust © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vysoké Tatry Wanderlust
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