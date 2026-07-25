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25. júla 2026
Situácia je kritická. Požiare vo Francúzsku a Španielsku vyhnali z domovov vyše 160 000 ľudí – FOTO
Francúzsko bojuje s najväčším požiarom vo svojej histórii. Francúzsko a Španielsko evakuovali viac ako 160-tisíc ľudí pre rozsiahle
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25.7.2026 (SITA.sk) - Francúzsko bojuje s najväčším požiarom vo svojej histórii.
Francúzsko a Španielsko evakuovali viac ako 160-tisíc ľudí pre rozsiahle lesné požiare, ktoré v sobotu ďalej horeli v oblastiach pri Bordeaux a Madride. Oheň podporovaný silným vetrom a dlhodobým suchom ničí lesy, ohrozuje obce, turistické lokality aj svetoznáme vinice. O pomoc už požiadali aj Európsku úniu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal armádu, aby sa zapojila do boja s požiarom, ktorý úrady označujú za najväčší v dejinách krajiny. Miestni predstavitelia varovali, že plamene smerujú k Bordeaux, preto úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých obcí. Dopravný portál Bison Futé zároveň vyzval vodičov, aby sa oblasti vyhli a uvoľnili cesty pre záchranné zložky.
Z luxusného polostrova Cap Ferret južne od Bordeaux muselo odísť približne 44-tisíc ľudí. Plamene ohrozili jedinú prístupovú cestu, stovky ľudí evakuovali loďami a ďalší opustili oblasť autami. Požiar tam zničil viac ako 50 domov.
Podľa francúzskych a španielskych úradov evakuovali na juhozápade Francúzska najmenej 141-tisíc ľudí a v okolí Madridu ďalších 25-tisíc. Medzi nimi bolo aj viac ako 1 200 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez vyhlásil, že krajina ešte nikdy nezažila požiare takéhoto rozsahu. Prisľúbil urobiť „všetko“ pre ochranu Bordeaux. Premiér Sébastien Lecornu zvolal krízové rokovanie ministrov a oznámil nasadenie tisíc vojakov, ktorí pomôžu hasičom. Do departementu Gironde zároveň smeruje 1,5 milióna respirátorov FFP2 na ochranu zasahujúcich zložiek aj obyvateľov pred zdraviu škodlivým dymom.
Pri Madride označil šéf regionálnych záchranných služieb Carlos Novillo situáciu za kritickú. Požiar je podľa neho „na vrchole a momentálne presahuje možnosti hasičov dostať ho pod kontrolu“. Španielsky premiér Pedro Sánchez mal v sobotu navštíviť koordinačné centrum záchranných operácií.
Na západ od Madridu sa spojili dva z troch veľkých požiarov a postupujú smerom k mestu Navas del Rey približne 50 kilometrov od metropoly. Novovzniknutý požiar sa zároveň približuje k ďalšiemu rozsiahlemu ohnisku v susednom regióne Kastília a León.
Pri zásahu na polostrove Cap Ferret utrpelo zranenia približne 40 z tisícky hasičov. Počas uplynulého týždňa zahynuli pri požiaroch vo Francúzsku a Taliansku traja hasiči. Dvaja prišli o život pri zásahu neďaleko letiska v Bordeaux, tretí na Sicílii.
Útočiská pre evakuovaných vznikli v školách a telocvičniach. Deväťdesiatročná Maria Lalanneová z Cap Ferret sa ocitla v provizórnom centre bez okuliarov a načúvacieho prístroja, ktoré nechala doma. „Mám choré srdce, vysoký tlak a problémy s očami. Neviem, ako dlho to bude trvať. Neviem, v akom stave je môj dom ani či nezhorel,“ povedala.
Európska komisia po žiadostiach oboch krajín vyslala na pomoc štyri hasiace lietadlá do Španielska a tri do Francúzska. Podľa štúdie skupiny World Weather Attribution zverejnenej tento týždeň zvyšuje riziko rozsiahlych požiarov sucho spôsobené klimatickou zmenou.
Francúzske požiare pri Cap Ferret a Biscarrosse už zničili viac ako 13 500 hektárov územia, v okolí Madridu zhorelo ďalších približne 6 000 hektárov a najväčší aktívny požiar v provincii Guadalajara severne od Madridu spálil okolo 32 000 hektárov.
Zdroj: SITA.sk - Situácia je kritická. Požiare vo Francúzsku a Španielsku vyhnali z domovov vyše 160 000 ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko a Španielsko evakuovali viac ako 160-tisíc ľudí pre rozsiahle lesné požiare, ktoré v sobotu ďalej horeli v oblastiach pri Bordeaux a Madride. Oheň podporovaný silným vetrom a dlhodobým suchom ničí lesy, ohrozuje obce, turistické lokality aj svetoznáme vinice. O pomoc už požiadali aj Európsku úniu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal armádu, aby sa zapojila do boja s požiarom, ktorý úrady označujú za najväčší v dejinách krajiny. Miestni predstavitelia varovali, že plamene smerujú k Bordeaux, preto úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých obcí. Dopravný portál Bison Futé zároveň vyzval vodičov, aby sa oblasti vyhli a uvoľnili cesty pre záchranné zložky.
Z luxusného polostrova Cap Ferret južne od Bordeaux muselo odísť približne 44-tisíc ľudí. Plamene ohrozili jedinú prístupovú cestu, stovky ľudí evakuovali loďami a ďalší opustili oblasť autami. Požiar tam zničil viac ako 50 domov.
Desaťtisíce ľudí opustili svoje domovy
Podľa francúzskych a španielskych úradov evakuovali na juhozápade Francúzska najmenej 141-tisíc ľudí a v okolí Madridu ďalších 25-tisíc. Medzi nimi bolo aj viac ako 1 200 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez vyhlásil, že krajina ešte nikdy nezažila požiare takéhoto rozsahu. Prisľúbil urobiť „všetko“ pre ochranu Bordeaux. Premiér Sébastien Lecornu zvolal krízové rokovanie ministrov a oznámil nasadenie tisíc vojakov, ktorí pomôžu hasičom. Do departementu Gironde zároveň smeruje 1,5 milióna respirátorov FFP2 na ochranu zasahujúcich zložiek aj obyvateľov pred zdraviu škodlivým dymom.
Kritická situácia aj pri Madride
Pri Madride označil šéf regionálnych záchranných služieb Carlos Novillo situáciu za kritickú. Požiar je podľa neho „na vrchole a momentálne presahuje možnosti hasičov dostať ho pod kontrolu“. Španielsky premiér Pedro Sánchez mal v sobotu navštíviť koordinačné centrum záchranných operácií.
Na západ od Madridu sa spojili dva z troch veľkých požiarov a postupujú smerom k mestu Navas del Rey približne 50 kilometrov od metropoly. Novovzniknutý požiar sa zároveň približuje k ďalšiemu rozsiahlemu ohnisku v susednom regióne Kastília a León.
Pri požiaroch zahynuli traja hasiči
Pri zásahu na polostrove Cap Ferret utrpelo zranenia približne 40 z tisícky hasičov. Počas uplynulého týždňa zahynuli pri požiaroch vo Francúzsku a Taliansku traja hasiči. Dvaja prišli o život pri zásahu neďaleko letiska v Bordeaux, tretí na Sicílii.
Útočiská pre evakuovaných vznikli v školách a telocvičniach. Deväťdesiatročná Maria Lalanneová z Cap Ferret sa ocitla v provizórnom centre bez okuliarov a načúvacieho prístroja, ktoré nechala doma. „Mám choré srdce, vysoký tlak a problémy s očami. Neviem, ako dlho to bude trvať. Neviem, v akom stave je môj dom ani či nezhorel,“ povedala.
Na pomoc prichádza aj Európska únia
Európska komisia po žiadostiach oboch krajín vyslala na pomoc štyri hasiace lietadlá do Španielska a tri do Francúzska. Podľa štúdie skupiny World Weather Attribution zverejnenej tento týždeň zvyšuje riziko rozsiahlych požiarov sucho spôsobené klimatickou zmenou.
Francúzske požiare pri Cap Ferret a Biscarrosse už zničili viac ako 13 500 hektárov územia, v okolí Madridu zhorelo ďalších približne 6 000 hektárov a najväčší aktívny požiar v provincii Guadalajara severne od Madridu spálil okolo 32 000 hektárov.
Zdroj: SITA.sk - Situácia je kritická. Požiare vo Francúzsku a Španielsku vyhnali z domovov vyše 160 000 ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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