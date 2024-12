Vysoké Tatry chcú zvýšiť dane z nehnuteľností i poplatok za komunálny odpad

Daň za nehnuteľnosť

5.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Vysoké Tatry pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Informácie o pripravovaných všeobecne záväzných nariadeniach zverejnilo aj na sociálnej sieti v podobe informačných letákov.Zámer samosprávy potvrdil pre agentúru SITA primátor Jozef Štefaňák , podľa ktorého sa touto témou budú zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí vo štvrtok 12. januára.Kým v súčasnosti predstavuje podľa zverejneného materiálu daň za trojizbový byt v Tatrách s výmerou 65 metrov štvorcových 13 eur ročne, po novom by to bolo 32,50 eura. V prípade obyvateľov nad 64 rokov by išlo o sumu viac ako 16 eur.V letáku sa ďalej uvádza, že v Poprade predstavuje daň za takýto byt 65 eur. Pri rodinnom dvojpodlažnom dome s výmerou 100 metrov štvorcových v súčasnosti v Tatrách platia 53 eur ročne, po navýšení by to bolo 83 eur, a v prípade seniorov 41,50 eura. V Poprade je takáto daň podľa informácií v letáku vo výške 89 eur.Zvýšenie by sa dotklo aj podnikateľov s penziónmi s apartmánmi alebo reštauráciou. Kým v súčasnosti zaplatia za trojpodlažný penzión s výmerou 250 metrov štvorcových 1 077,50 eura ročne, po navýšení by to bolo 1 165 eur. Sadzba za meter štvorcový sa totiž zvýši z 3,65 eura na 4 eurá, pričom príplatok za podlažie sa nezvýši.„Mnohí vlastníci nehnuteľností s trvalým bydliskom mimo Tatier skrývajú svoju podnikateľskú činnosť do budov, ktoré nie sú označené na katastrálnom úrade ako ,zárobkové či podnikateľské'. Navrhujeme aj ich zdaniť rovnakou sadzbou, akú platia tatranskí podnikatelia, teda približne štyri eurá za meter štvorcový,“ uvádza sa v letáku.Samospráva verí, že aj vďaka takto získaným financiám do rozpočtu by na prelome rokov 2027 a 2028 mohli mať Tatry nové verejné osvetlenie, zrekonštruovanú aspoň jednu z dvoch veľkých základných škôl a aspoň jednu novú hlavnú autobusovú stanicu v Starom Smokovci alebo Tatranskej Lomnici.Ďalšie plánované zvýšenie sa týka spomínaného komunálneho odpadu. V súčasnosti platí obyvateľ s trvalým pobytom v Tatrách paušálnu sadzbu 30 eur za rok, po novom by to bolo 41 eur, v prípade seniorov necelých 33 eur ročne.Podľa informačného materiálu vyvezie mestská spoločnosť z Tatier ročne 1 800 ton komunálneho neseparovaného odpadu. Obyvatelia sa na tomto množstve podľa neho podieľajú približne 600 tonami, kým zákazníci podnikateľov približne 1 200 tonami.„Odpad produkovaný na území meste je na viac než 70 percent neseparovaný obyvateľmi a podnikateľmi. Trest pre mesto Vysoké Tatry od Európskej únie a Slovenskej republiky je vysoký poplatok do takzvaného Envirofondu, ktorý ide priamo do štátneho rozpočtu. Pri 1 800 tonách odpadu z nášho mesta je to suma takmer 130-tisíc eur a spolu so skutočnými výdavkami na vývoz a spracovanie odpadu na skládke v Žakovciach je to ročne vyše 700-tisíc eur,“ odôvodnila samospráva potrebu zdvihnúť poplatok.Pri podnikateľoch je podľa nej výpočet zložitejší, pretože platia len za to, čo ich zákazníci vyprodukujú. „Ak ale uvažujeme, že si podnikateľ objednáva 1 100 litrovú nádobu, tak za ňu po novom zaplatí 55 eur namiesto doterajších 34 eur,“ píše sa v letáku.Mesto uvádza, že za takto získané financie vie zachovať týždňový vývoz netriedeného komunálneho odpadu, naďalej zadarmo dvakrát do roka zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery či postupne nahradiť staré vozidlá z rokov 2005 až 2010 novými hákovými nakladačmi a zabezpečiť vývoz aj separovaného odpadu.Vysoké Tatry sa tak budú snažiť viacerými opatreniami zaradiť medzi samosprávy, ktoré platia nižší poplatok do Envirofondu.