Vysokopostavený americký generál: Čína testuje hypersonické zbrane

Vysokopostavený americký armádny generál Mark Milley potvrdil, že Čína v lete otestovala hypersonickú zbraň. Podľa niektorých vojenských odborníkov sa Peking snaží vyvinúť systém, ktorý by nedokázali zachytiť americké systémy protiraketovej obrany. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.





Milley potvrdil, že Čína v lete otestovala hypersonickú strelu, a to aj napriek tomu, že americký Pentagón sa vyhýba oficiálnemu potvrdeniu tejto udalosti, odkedy denník Financial Times (FT) priniesol informáciu, že Čína v auguste otestovala hypersonickú strelu schopnú niesť jadrovú hlavicu, ktorá obletela Zem.Čína túto správu poprela a uviedla, že testovala vesmírnu loď schopnú opätovného použitia."To, čo sme videli, bola významná udalosť testovania hypersonického systému zbraní a je to veľmi znepokojujúce," uviedol Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, v rozhovore pre televíziu Bloomberg, ktorý odvysielali v stredu.Podľa Milleyho má čínske testovanie hypersonických zbraní "veľmi blízko" k momentu Sputnik — teda k vypusteniu ruskej družice Sputnik v roku 1957. Išlo o vôbec prvú vesmírnu umelú družicu vyrobenú človekom, vďaka čomu sa na istý čas podarilo Rusku v čase studenej vojny a vesmírnych pretekov predbehnúť USA.Odborníci na jadrové zbrane tvrdia, že test zbraní, ktorý vykonala Čína, naznačuje, že sa Peking snaží vyvinúť zbraň, ktorú by nezachytili americké systémy protiraketovej obrany.Hypersonické strely totiž môžu letieť až päťkrát rýchlejšie než zvuk. V porovnaní s balistickými raketami letia v relatívne nízkej výške, teda môžu potenciálne rýchlejšie zasiahnuť cieľ. Okrem vysokej rýchlosti, pohybu v atmosfére je ich výhodou aj schopnosť manévrovania, čo sťažuje ich odhalenie a zachytenie existujúcimi systémami protiraketovej obrany.Americké obranné systémy by podľa Reutersu nedokázali odolávať prípadným rozsiahlym útokom z Číny a Ruska, ktoré by mohli tieto systémy premôcť. Avšak USA sa netají svojimi snahami o neustále vylepšovanie svojich protiraketových systémov, čo viedlo Rusko a Čínu k skúmaniu nových spôsobov, ako tento systém prekonať, analyzuje Reuters. Jednou z možností sú napríklad hypersonické zbrane alebo aj strela, ktorá by dokázala obletieť Zem.Agentúra AFP pripomenula, že okrem Číny pracujú na vývoji vojenských nadzvukových technológií aj Spojené štáty, Rusko a ďalších minimálne päť krajín sveta.