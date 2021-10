Súdny dvor EÚ nariadil Poľsku, aby platilo milión eur za každý deň sporu o nezávislosti súdnictva

Brusel požadoval denný trest

Disciplinárna komora funguje aj naďalej

Demokratické princípy v Poľsku sú ohrozené

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Súdny dvor Európskej únie nariadil Poľsku, aby platilo milión eur za každý deň dlhotrvajúceho sporu tejto krajiny s EÚ týkajúceho sa nezávislosti súdnictva.Stredajšie rozhodnutie súdneho dvora prišlo po tom, ako Európska komisia požiadala o „finančné sankcie“, aby sa zabezpečil súlad s rozhodnutím z júla.Komisia, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonov EÚ, chcela, aby súd so sídlom v Luxemburgu uložil Poľsku denný trest, kým neprijme opatrenia na zlepšenie fungovania poľského najvyššieho súdu a nepozastaví platnosť nových zákonov, o ktorých sa predpokladá, že podkopávajú nezávislosť súdnictva.Súd uviedol, že finančný postih je „nevyhnutný, aby sa predišlo vážnemu a nenapraviteľnému poškodeniu právneho poriadku Európskej únie a hodnôt, na ktorých je EÚ založená, najmä princípov právneho štátu“.Spornou otázkou je najmä činnosť disciplinárnej komory poľského najvyššieho súdu, pretože podkopáva nezávislosť sudcov a je v rozpore s právom únie. Tento orgán má vďaka vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS) právomoc disciplinárne stíhať sudcov. Mnohí z nich považujú komoru za nástroj nátlaku na sudcov, aby rozhodovali v prospech vládnych orgánov.V júli Súdny dvor Európskej únie nariadil pozastavenie činnosti disciplinárnej komory, no tá naďalej funguje napriek tomu, že poľská vláda avizovala jej zrušenie.Členské štáty EÚ už roky upozorňujú na rozvrat demokratických princípov v Poľsku, predovšetkým v otázkach nezávislosti súdnictva a slobody médií.Konflikt sa opäť dostal do popredia začiatkom tohto mesiaca, keď poľský ústavný súd rozhodol, že poľské právne predpisy majú v prípade rozporu prednosť pred legislatívou Európskej únie. EÚ argumentuje, že o verdikte rozhodli poľskou vládou vybraní sudcovia.