Vysokopostavený kardinál Becciu nečakane rezignoval, jeho meno sa spája s kontroverzným obchodom

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vysokopostavený vatikánsky kardinál Giovanni Angelo Becciu nečakane rezignoval, informovala podľa BBC Svätá stolica.Niekdajší druhý najvyšší predstaviteľ vatikánskeho Štátneho sekretariátu sa zaplietol do kontroverznej kúpy luxusnej londýnskej budovy. Dohoda je podľa BBC predmetom finančného vyšetrovania. Becciu však odmieta akékoľvek pochybenie."Svätý otec prijal rezignáciu jeho eminencie, kardinála Giovanniho Angela Becciua z úradu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých aj spod právomocí kardinála," uviedla Svätá stolica v oficiálnom vyhlásení, no neposkytla žiadne ďalšie informácie.Becciu, ktorého vymenovali za kardinála v roku 2018, bude mať napriek rezignácii naďalej svoj titul, no nebude môcť hlasovať za ďalšieho pápeža.