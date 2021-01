Vysokoškoláci opäť vyzvali premiéra Matoviča, aby sa vzdal svojho magisterského titulu

Matovič odpísal dve knihy

Gröhlingov kompilát s prvkami plagiátu

Kollár do práce okopíroval celé strany

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) opäť vyzvala premiéra Igora Matoviča OĽaNO ), aby sa vzdal svojho magisterského titulu tak, ako sľúbil.Ako v tlačovej správe informovala podpredsedníčka ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková , výzvu mu zaslali minulý týždeň. K listu pripojili aj predpripravené tlačivo, ktoré postačuje podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave.Petríková pripomenula, že Matovič ešte 20. septembra 2020 v diskusnej relácii TA3 V politike vyhlásil, že nemá najmenší problém vzdať sa titulu a spraví to hneď, ako to zákon umožní. Parlament následne prijal 4. novembra novelu inšpirovanú českou právnou úpravou, ktorá umožňuje absolventovi od 1. januára 2021 vzdať sa nadobudnutého titulu.„ŠRVŠ chápe náročnosti aktuálnej situácie, ako aj pracovnú zaneprázdnenosť predsedu vlády. Na druhej strane však stojí frustrácia spoločnosti a dlhoročný boj s nečestnými praktikami na akademickej pôde. Igor Matovič má preto možnosť ísť príkladom a ukázať, že si stojí za slovom a titulu sa vzdá, keďže ho nezískal na základe vlastnej práce,“ objasnila Petríková.Zároveň poznamenala, že študentská rada bude vyzývať a oslovovať aj ďalšie verejne činné osoby, ktorých sa to týka, aby sa z úcty k vysokoškolskému vzdelávaniu a poctivým študentom vzdali svojich titulov.Poukázala tiež, že k vyvodeniu politickej zodpovednosti v súvislosti so záverečnými prácami zatiaľ na Slovensku pri žiadnej z káuz neprišlo. Preto žiadajú aspoň vyvodenie osobnej akademickej zodpovednosti formou vzdania sa titulu.Denník N 16. júla informoval, že Matovič vo svojej diplomovej práci odpísal dve knihy a v roku 1998 ju odovzdal ako svoje dielo. Premiér vtedy vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že by pre medializované informácie o jeho diplomovke mal prísť o titul.Doplnil, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“. Na záver sa ospravedlnil všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.Problém so záverečnou prácou mal aj predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling SaS ).Denník N totiž 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling v rozhovore pre agentúru SITA a portál vŠkolstve.sk uviedol, že sa titulu nevzdá pre svoju prácu, keďže pre titul chodil do školy päť rokov a absolvoval jednotlivé skúšky a štátnice.„A ak boli nejaké pochybnosti v rámci mojej prace, kde neboli správne citácie alebo ostatné náležitosti, je mi to veľmi ľúto, ale podľa smernice, ktorá bola v rámci vysokej školy, som splnil všetky kritéria, ktoré tam boli stanovené,“ povedal.Na kauzu Kollárovho titulu upozornil líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna.Informoval, že Kollár mal svoj titul magistra na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister.Zároveň predložil do parlamentu návrh na svoje odvolanie. Poslanci Národnej rady SR ho nakoniec neodvolali, keďže za návrh hlasovalo päť poslancov, pričom na tento účel je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov zákonodarného orgánu, teda minimálne 76.