Vysoký krvný tlak nás nenápadne zabíja

30.10.2020 (Webnoviny.sk) -Lekári vysvetľujú prečo je hypertenzia taká nebezpečná. Čím vyšší je krvný tlak, tým väčšie je i riziko poškodenia srdca a krvných ciev v základných orgánoch, ako je mozog a obličky. Nekontrolovaná hypertenzia je na celom svete najdôležitejšou príčinou, ktorej sa dá predchádzať, aby nespôsobila kardiovaskulárne choroby a mozgové príhody. Ak nebude hypertenzia pod kontrolou, môže viesť k infarktu a zväčšeniu srdca, čo dokáže spôsobiť srdcové zlyhanie. Na krvných cievach môžu vzniknúť výdute (aneuryzmy) a slabé miesta, ktoré sa upchávajú a praskajú. Nekontrolovaný tlak v cievach vie spôsobiť krvácanie do mozgu a mŕtvicu. Hypertenzia sa podpisuje aj pod slepotu a kognitívne poruchy.,,Bolesti hlavy, zvonenie v ušiach, "muchy" v očiach, pocit nervozity a napätia, i takto sa dokáže prejaviť hypertenzia – keď krvný tlak presiahne normu, t.j. hodnoty nad 140/90 mmHg. Nerozpoznaná alebo zanedbávaná hypertenzia spôsobuje urýchlené a nezvratné starnutie tepien a poškodzuje tiež životne dôležité cieľové orgány," uvádza primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a správkyňa Slovenskej nadácie srdca MUDr. Ivana Šoóšová, PhD, FESC.,,Hypertenzia je veľmi často spojená s inými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi. Častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien, zvyčajne sa objavuje okolo štyridsiatky. Obezita je jedným z priťažujúcich sprievodných rizikových faktorov. Vieme, že vysoký krvný tlak je súčasťou metabolického syndrómu, ktorý súvisí so zvýšeným obvodom brucha, abnormalitami cukru v krvi a rovnováhou lipidov. Tieto kritériá sa navzájom ovplyvňujú a posilňujú. Čím viac z nich je prítomných, tým vyššie je kardiovaskulárne riziko. Takmer 50 percent hypertonikov má nadváhu a 40 percent je liečených na vysoký cholesterol," vysvetľuje MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC..Zdravotné následky vysokého krvného tlaku môžu zhoršiť ďalšie faktory, ktoré zvyšujú riziko srdcového infarktu, mŕtvice a zlyhania obličiek. Medzi tieto faktory patrí fajčenie, nezdravá strava, nadmerné pitie alkoholu, nedostatok fyzickej aktivity a vystavenie sa permanentnému stresu, ako aj obezita, vysoký cholesterol a cukrovka.Zdravotníci apelujú na to, aby široká verejnosť bola dostatočne informovaná, ako je možné predchádzať a liečiť hypertenziu. Všetci dospelí by mali mať pravidelne kontrolovaný krvný tlak a mali by poznať jeho hodnoty. Ak sú vysoké, ich kroky by mali smerovať priamo k obvodnému lekárovi. Niektorým ľuďom sa darí znižovať krvný tlak zmenami životného štýlu, napríklad zrieknutím sa fajčenia, konzumáciou zdravých jedál, pravidelným cvičením a vyhýbaním sa nadmernému pitiu alkoholu. Zníženie príjmu solí má tiež pozitívny účinok. Niektorým však tieto zmeny nestačia a na skrotenie vysokého krvného tlaku sú potrebné lieky na predpis.Ľudia, ktorí majú vysokú hladinu cukru v krvi alebo trpia na problémy s cholesterolom či obličkami, sú taktiež vystavení vyššiemu riziku srdcového infarktu a mozgovej príhody. Preto je dôležité kontrolovať hladinu cukru a cholesterolu v krvi a tiež obličkové parametre a moč.Uvedomelý hypertonik, ktorý sleduje svoje lekárske odporúčania a riadi sa nimi do bodky, pravidelne kontroluje svoj krvný tlak samomeraním a uplatňuje dobrý režimovo-dietetický prístup, má rovnakú šancu na dĺžku života ako človek bez hypertenzie. Musí však pochopiť, že hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré dnes nevieme úplne vyliečiť, ale ktoré sa dá veľmi dobre kontrolovať, ak pravidelne a zodpovedne rešpektuje odporúčania lekára.Slovenská nadácia srdca je organizátorom celonárodného projektu MOST – Mesiac o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha nepretržite na celom Slovensku od roku 2007 formou informačných, edukačných a meracích aktivít zameraných na problematiku najzávažnejších rizík kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencie.Informačný servis