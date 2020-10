Predseda ĽSNS Marian Kotleba porušil desaťdňovú karanténu.

Nový Čas ho odfotil, ako vo štvrtok predpoludním vyšiel zo svojho bytu v Banskej Bystrici, nasadol do auta a odviezol sa do centrály strany na okraj Banskej Bystrice.

Tam už bolo odparkovaných niekoľko áut a v priebehu Kotlebovho výletu do centrály zavítali ďalší ľudia.

Spokojný Kotleba sa späť do svojho bytu vracal približne o dve hodiny a v ruke držal jablká v igelitovej taške. Problémom je, že celé sa to odohralo na ôsmy deň od toho, čo mu v mobile pípla esemeska s textom, že je pozitívny a musí zostať v domácej izolácii 10 dní. Túto minimálnu dĺžku karantény, počas ktorej sa nemožno s nikým stretávať ani vychádzať z bytu, nám potvrdili aj na Úrade verejného zdravotníctva, ktorý vedie hlavný hygienik Ján Mikas.

Dvojhodinová návšteva straníckej centrály medzi výnimkami opustenia bytu nie je. Zástanca „rovného prístupu“ Kotleba však porušil karanténu aj tým, že pri vchode do svojho bytového domu nedodržal ani sociálny odstup od staršieho obyvateľa jeho bytovky. Kotlebova vychádzka je o to šokujúcejšia, že on sám v utorok zverejnil video, v ktorom hovorí o priebehu svojho ochorenia. Aj v ňom priznáva, že musí sedieť doma ešte niekoľko dní.