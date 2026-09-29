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29. septembra 2026

Vysoký tlak často nebolí. Aj chyby pri domácom meraní môžu oddialiť jeho odhalenie


Tagy: Krvný tlak PR Svetový Deň srdca Vysoký krvný tlak

Pri príležitosti Svetového dňa srdca odborníci upozorňujú na jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení - vysoký krvný tlak. Pri príležitosti Svetového dňa ...



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titulna fotka 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Svetového dňa srdca odborníci upozorňujú na jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení – vysoký krvný tlak.


Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý si každoročne pripomíname 29. septembra, odborníci upozorňujú na jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení – vysoký krvný tlak. Napriek tomu, že postihuje milióny ľudí, často zostáva dlhé roky nepovšimnutý, pretože zvyčajne nespôsobuje žiadne výrazné príznaky.

"Mnohí ľudia predpokladajú, že ak sa cítia dobre, ich krvný tlak je v poriadku. Vysoký tlak však často nebolí a nemusí sa nijako prejavovať. Pravidelné meranie je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako včas zachytiť riziko a predísť vážnym následkom," vysvetľuje farmaceutka Veronika Zábranská z BENU Lekárne.

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku aj vo svete. Mnohým infarktom, cievnym mozgovým príhodám či ďalším komplikáciám by pritom bolo možné predísť včasným odhalením rizikových faktorov a vhodnými zmenami životného štýlu. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov zdravia srdca a ciev je práve krvný tlak.

Vysoký tlak často nebolí, no poškodzuje srdce aj cievy


Arteriálna hypertenzia, teda vysoký krvný tlak, býva označovaná za "tichého zabijaka". Na rozdiel od mnohých iných zdravotných problémov totiž často nevyvoláva žiadne príznaky.

"Pacienti sa nás často pýtajú, ako spoznajú vysoký tlak. Pravda je, že vo väčšine prípadov ho človek vôbec necíti. Práve preto je pravidelné meranie také dôležité. Mnohí ľudia zistia, že majú vysoký tlak, až pri preventívnej prehliadke alebo vyšetrení v lekárni," vysvetľuje farmaceutka Veronika Zábranská z BENU Lekárne.

Dlhodobo zvýšený krvný tlak pritom zaťažuje srdce a cievy, poškodzuje ich steny a zvyšuje riziko závažných komplikácií, medzi ktoré patrí infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie či poškodenie obličiek.

Nestačí merať. Dôležité je merať správne


Domáce tlakomery sa stali bežnou súčasťou mnohých domácností. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že nesprávna technika merania môže viesť k nepresným výsledkom.

"Častou chybou je meranie v strese, bez predchádzajúceho oddychu alebo počas rozhovoru. Aj malé detaily dokážu výsledok významne ovplyvniť. Ak chceme získať reálny obraz o našom krvnom tlaku, mali by sme dodržiavať základné pravidlá merania," hovorí Veronika Zábranská.

Päť pravidiel správneho merania krvného tlaku



  1. Doprajte si pokoj pred meraním
    Aspoň päť minút pred meraním pokojne seďte. Pol hodiny pred meraním sa odporúča vyhnúť káve, fajčeniu aj intenzívnej fyzickej aktivite.

  2. Zaujmite správnu polohu
    Seďte pohodlne s opretým chrbtom, chodidlami na podlahe a neprekriženými nohami. Ruka s manžetou by mala byť položená vo výške srdca.

  3. Používajte vhodnú manžetu
    Nesprávna veľkosť manžety môže výsledky významne skresliť. Na domáce použitie sa odporúčajú najmä automatické tlakomery s manžetou na rameno.

  4. Počas merania nerozprávajte
    Rozhovor alebo pohyb môžu viesť k vyšším nameraným hodnotám.

  5. Meranie zopakujte
    Odporúčajú sa dve merania s odstupom jednej až dvoch minút. Za relevantnejší sa považuje priemer oboch hodnôt.


Lekáreň ako miesto prevencie


Úloha farmaceuta dnes ďaleko presahuje výdaj liekov. Lekárne sa čoraz viac zapájajú do preventívnej starostlivosti a edukácie pacientov. Okrem odborného poradenstva môžu byť pre mnohých ľudí aj miestom prvého zachytenia zvýšeného krvného tlaku.

"Mnohí ľudia prichádzajú do lekárne s otázkami o krvnom tlaku, liekoch alebo o tom, ako správne používať tlakomer. Práve v takýchto situáciách vieme poradiť, skontrolovať techniku merania a pomôcť pacientovi lepšie porozumieť jeho zdravotnému stavu," približuje Veronika Zábranská.

Farmaceuti môžu pacientom vysvetliť význam nameraných hodnôt, poradiť pri výbere klinicky overeného tlakomera na domáce použitie či odporučiť vhodné režimové opatrenia. V prípade opakovane zvýšených hodnôt krvného tlaku zároveň odporučia konzultáciu s lekárom.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca odborníci zároveň pripomínajú význam pravidelnej kontroly krvného tlaku. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu v BENU Lekárňach využiť vyšetrenie krvného tlaku za symbolický 1 cent, čím získajú jednoduchú možnosť pravidelne sledovať jeden z najdôležitejších ukazovateľov zdravia srdca a ciev.

Malé zmeny, veľký prínos pre srdce


Prevencia srdcovocievnych ochorení nestojí na jedinom opatrení. Dôležitú úlohu zohráva pravidelný pohyb, pestrá strava s primeraným obsahom soli, dostatok spánku, zvládanie stresu aj nefajčenie.

"Starostlivosť o srdce nie je jednorazové rozhodnutie, ale súbor každodenných návykov. Prvým krokom môže byť aj jednoduché zmeranie krvného tlaku. Trvá to len niekoľko minút, no môže priniesť informáciu, ktorá pomôže predísť vážnym zdravotným komplikáciám," uzatvára Veronika Zábranská.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca odborníci pripomínajú, že starostlivosť o srdce sa začína jednoduchými krokmi. Jedným z nich je aj pravidelné meranie krvného tlaku, ktoré môže pomôcť odhaliť riziko skôr, než sa prejaví vážnymi zdravotnými komplikáciami.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Vysoký tlak často nebolí. Aj chyby pri domácom meraní môžu oddialiť jeho odhalenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krvný tlak PR Svetový Deň srdca Vysoký krvný tlak
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